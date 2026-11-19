El poeta, cantor e investigador folclórico Guillermo Lugrín dará a conocer su nuevo libro de textos poéticos y letras de canciones, titulado Escrito lo cantado, este domingo 22 de noviembre a las 20 en el Espacio Cultural Camachuí, ubicado en calle Los Jilgueros 537 de la localidad de Oro Verde, con el propósito de compartir con el público una obra que reúne más de treinta composiciones propias.

La obra fue editada de manera conjunta por Editorial Cooperativa El Miércoles y De Costa a Costa Ediciones. Tras haber publicado anteriormente La Canción del Mundo Entrerriano, trabajo dedicado al análisis de la constitución social, poética y musical del cancionero folclórico de Entre Ríos, Lugrín reúne en esta oportunidad letras de canciones de su autoría —algunas de ellas ya grabadas y otras que permanecían inéditas—, junto con décimas, coplas y textos que dan forma a un poemario vinculado a la identidad sonora y literaria del territorio provincial.

Sobre el contenido y el espíritu del libro, Alfonsina Kohan señaló en el prólogo que, si bien a primera vista puede parecer una recopilación de canciones, se trata de poesía entrerriana pensada y escrita para ser cantada y envuelta en música y ritmo. En ese sentido, destacó que los textos fueron concebidos para circular en festivales, tertulias literarias y folclóricas, peñas, conciertos y reuniones familiares o entre amigos, como una invitación para acercarse al paisaje cultural de Entre Ríos, caracterizado por sus montes, su historia, su canto y su tradición poética.

Durante la velada, la presentación estará acompañada por la participación de Alfonsina Kohan, Haydee Seidel, Emiliano Herbel y otros artistas integrantes del Movimiento De Costa a Costa.

El encuentro incluirá música en vivo, intervenciones artísticas y servicio de cantina.