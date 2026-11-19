El espectáculo teatral "La Cávea" tendrá una nueva función este domingo 22 de noviembre a las 21 en la La Salita de Perón (Pte. Perón 648), tras haber concretado su estreno durante el fin de semana anterior.

La obra plantea un viaje poético hacia el corazón de un hombre pájaro que habita en el límite entre la libertad y el encierro. A lo largo de su desarrollo dramático, cada escena articula una trama de imágenes, sensaciones y recursos visuales que cobran cuerpo sobre el escenario.

La interpretación actoral y la composición musical están a cargo de Felipe Sato y la dirección general corresponde a la dupla integrada por Ana Municoy y Gustavo Bendersky. El proyecto reúne además el trabajo de Bernardo Aguirre y Felipe Sato en la producción musical, Ariel Costanzo en la confección de los dispositivos lumínicos, Ezequiel Schmidt en la construcción escenográfica y Ana Municoy junto a CabezAbajo en el diseño de vestuario y utilería.

La función se desarrollará bajo la modalidad de entrada libre y salida a la gorra. El valor mínimo sugerido es de $20.000. Por reservas, comunicarse al 342 5136202.