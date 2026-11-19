El artista visual Mirko Tobías Valdez inaugura la exposición pictórica titulada "Conejos en la luna" este sábado 21 de noviembre a las 16 en las salas del Museo y Archivo Histórico de la ciudad entrerriana de Santa Elena, ubicado en avenida Perón 527, con el objetivo de compartir con la comunidad una serie de trabajos elaborados en el marco del Seminario de Investigación Artística en la especialidad de Pintura.

La propuesta reúne obras centradas en la construcción de un universo fantástico mediante imágenes y personajes imaginarios y permanecerá abierta al público durante esa jornada hasta las 19.

El conjunto de piezas exhibidas articula recursos vinculados a la caricatura y a la representación de paisajes de ensueño para dar forma a una narrativa visual continua. A través de los distintos cuadros que integran el recorrido, el autor relata la historia de un ser fantástico que habita en un satélite y cuya misión principal consiste en heredar y cuidar el mundo conocido.

La entrada será libre y gratuita.