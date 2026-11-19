La nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo compartirá su historia de vida y el proceso de reconstrucción de su identidad. La actividad se realizará el martes 24 de noviembre, a las 19, en la Facultad de Ciencias de la Alimentación, con la organización de la Multisectorial por los Derechos Humanos de Concordia.

La nieta recuperada Victoria Montenegro llegará a Concordia para presentar su libro Hasta ser Victoria, una obra en la que reconstruye su historia personal, atravesada por la apropiación durante la última dictadura cívico-militar, la búsqueda de sus orígenes y el proceso que la llevó a recuperar su verdadera identidad.

El encuentro tendrá lugar el martes 24 de noviembre, a las 19, en el Salón de Conferencias de la Facultad de Ciencias de la Alimentación. La actividad es organizada por la Multisectorial por los Derechos Humanos de Concordia y contará con la participación de la autora, quien compartirá su testimonio y conversará con el público. La presentación será moderada por la fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta.

Montenegro nació el 31 de enero de 1976 y fue secuestrada junto a sus padres cuando tenía apenas unos días de vida, en el contexto del terrorismo de Estado. Durante años creció sin conocer su verdadera historia, hasta que el trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo permitió que el 22 de agosto de 2001 recuperara su identidad.

A partir de entonces comenzó un proceso de reconstrucción personal y familiar, marcado por el descubrimiento de sus orígenes y la necesidad de revisar una vida construida sobre el ocultamiento de la verdad. Esa experiencia es el eje de Hasta ser Victoria, un relato que trasciende lo autobiográfico para abordar las consecuencias de la apropiación de niños y niñas durante la dictadura.

La presentación en Concordia será también una oportunidad para reflexionar sobre la tarea que Abuelas de Plaza de Mayo sostiene desde hace décadas. Según recuerdan desde la organización, todavía hay alrededor de 300 personas apropiadas durante el terrorismo de Estado que desconocen su verdadera identidad.

En ese sentido, el testimonio de Montenegro permite acercarse no solo a la experiencia de quienes lograron recuperar su historia, sino también a la búsqueda que continúa abierta y al papel que han tenido los organismos de derechos humanos en la restitución de identidades.

La actividad forma parte de las propuestas preparatorias del 4.º Encuentro Provincial de Derechos Humanos, impulsado por la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (RODHER), que se desarrollará durante 2027 en Concordia.

Desde la Multisectorial por los Derechos Humanos convocaron a la comunidad a participar de la presentación, concebida como un espacio de encuentro, reflexión y diálogo en torno al derecho a la identidad y a la vigencia de la Memoria, la Verdad y la Justicia.