El grupo independiente Volver a Empezar presentará dos obras breves este viernes 20 de noviembre y el próximo viernes 4 de diciembre, a las 21, en el Centro Cultural La Hendija de Paraná. La propuesta reúne "El nombre", un monólogo de Griselda Gambaro, y "El insólito caso de las hermanas Di Lorenzo", una comedia de enredos escrita por César Escudero. Las funciones estarán a cargo de un elenco integrado por actrices adultas mayores y forman parte del trabajo que el grupo viene desarrollando en la ciudad.

Lidia Schmidt, actriz y directora del grupo, explicó a ANÁLISIS que Volver a Empezar surgió en 2017 como un taller municipal y que, posteriormente, sus integrantes decidieron continuar el recorrido de manera independiente. A lo largo de estos años realizaron distintas puestas en escena y trabajaron con propuestas de diferentes autores. Para esta oportunidad eligieron dos textos, por un lado, un drama que aborda la pérdida de identidad y la negación de derechos y, por otro, una comedia en la que los secretos alteran la vida cotidiana de un grupo de hermanas.

"Esta es una de las últimas obras que hacemos, ya hemos venido trabajando con muchas puestas en escena, siempre con gran éxito de público, por suerte", contó Schmidt al referirse al recorrido del elenco.

La primera de las propuestas es "El nombre", de Griselda Gambaro, un monólogo protagonizado por María, una empleada doméstica que reconstruye su historia a partir de recuerdos y experiencias vividas en las distintas casas de familia donde trabajó. En ese recorrido, el personaje vive un proceso de borramiento y fragmentación de su identidad, marcado por la ausencia de reconocimiento y por la pérdida de aquello que la identifica como persona.

La obra la encuentra sola, enferma y desmoronada, mientras repasa una vida atravesada por situaciones en las que su nombre parece no tener importancia para los demás.

Schmidt señaló que el monólogo fue escrito por Gambaro en 1974, pero que conserva una vigencia que la llevó a elegirlo para esta presentación. La directora también explicó que la decisión estuvo vinculada con el deseo de rendir homenaje a la autora, fallecida recientemente.

La segunda pieza, "El insólito caso de las hermanas Di Lorenzo", escrita por César Escudero, cambia por completo el tono de la función y se instala en el terreno de la comedia. La historia sigue las vivencias disparatadas y los secretos de cuatro hermanas que buscan encontrar el amor en medio de una vida atravesada por la monotonía y los problemas económicos. Sin embargo, una situación aparece para cambiar el curso de los acontecimientos y alterar la rutina.

La elección de reunir dos obras tan distintas tiene la intención de ofrecer al público dos experiencias teatrales diferentes.

El carácter inclusivo del grupo está relacionado con una experiencia anterior de Schmidt en el trabajo teatral con personas con discapacidad. La directora recordó que durante 17 años estuvo al frente de "¿Qué ves cuando me ves?", un espacio en el que desarrolló distintas puestas en escena y realizó giras por Entre Ríos, otras provincias y Uruguay. Cuando ese grupo dejó de funcionar después de la pandemia, algunos de sus integrantes se incorporaron a Volver a Empezar y participaron de las producciones que se realizaron posteriormente.

En ese recorrido, el grupo trabajó con distintas obras y adaptaciones. Entre ellas, Schmidt mencionó "¿Dónde está mamá?", "Patio Arrabal" y "Venecia".

La trayectoria de Schmidt en el teatro comenzó hace más de dos décadas. Es actriz y directora, y recordó que en sus primeros años formó parte de los grupos de Lito Senkman, vinculados con la Universidad Nacional de Entre Ríos. Más adelante, cuando ingresó al Consejo General de Educación, en la Dirección de Educación Especial, le solicitaron que conformara un grupo de teatro integrado por personas con discapacidad. A partir de allí desarrolló buena parte de su carrera como directora y docente teatral en escuelas especiales de la provincia. También participó en la realización de la película "La Mula", que luego fue utilizada durante mucho tiempo como herramienta en talleres y congresos.

"Siempre estuve en mí el compromiso de la inclusión social a través del arte, fundamentalmente del teatro", señaló Schmidt. En los últimos años, además, comenzó a trabajar con adultos mayores, una experiencia que también atraviesa la propuesta actual. En ese sentido, destacó que la actriz que protagoniza el monólogo "El nombre" tiene 84 años y que su desempeño es una muestra de las capacidades que pueden desplegarse en el escenario.

Las dos obras tienen una duración aproximada de 40 minutos y se presentarán en una misma función este viernes 20 de noviembre y el próximo viernes 4 de diciembre, en el Centro Cultural La Hendija (Gualeguaychú 171).

Las entradas tienen un valor de $15.000. Las reservas pueden hacerse al 343 5119142.