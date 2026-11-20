El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) abrió el llamado al Concurso de Largometraje de Cine Fantástico 2026, una convocatoria federal dirigida a productores de todo el país que cuenten con proyectos inéditos de ficción o animación encuadrados dentro de los géneros fantástico, terror, ciencia ficción, gore, thriller, policial, comedia negra y sus posibles variantes. El período de inscripción permanecerá habilitado hasta las 14 del 16 de diciembre.

De acuerdo con las bases y condiciones establecidas, la convocatoria seleccionará un total de tres proyectos ganadores por orden de mérito, cada uno de los cuales recibirá un premio equivalente a 250.000 dólares. Dicha suma será abonada en pesos argentinos al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina correspondiente al día anterior al pago efectivo y quedará sujeta a la disponibilidad presupuestaria del organismo.

El desembolso se dividirá en dos etapas: una primera cuota del 80% al momento de firmar el contrato, instancia en la que el productor deberá entregar un pagaré a favor del instituto o un seguro de caución por ese mismo monto, y una segunda cuota del 20% restante una vez aprobado el Apto Técnico de la Copia A conforme a la Resolución Incaa número 325/2025.

Los postulantes podrán ser personas humanas mayores de 18 años o personas jurídicas, exigiéndose tanto al productor postulante como al director contar con nacionalidad argentina o residencia permanente en el país acreditada en su Documento Nacional de Identidad. Cada productor podrá inscribir la cantidad de obras que considere pertinente, aunque solo podrá resultar ganador con un único proyecto, y quienes aún no figuren inscriptos como productores de largometraje en el Registro de la Actividad Cinematográfica y Audiovisual podrán anotarse inicialmente bajo la figura de concursante, debiendo regularizar su inscripción definitiva antes de firmar el contrato en caso de resultar seleccionados.

Quedan excluidos de participar quienes tengan relación laboral directa o indirecta con el Incaa, quienes intervengan en la organización del certamen, quienes figuren en el Registro de Deudores del organismo, los proyectos que ya hayan percibido fondos estatales de producción y aquellos que hayan ganado concursos previos del instituto.

Las obras postuladas deberán ser inéditas, ya sean originales o basadas en una obra preexistente, y no haber iniciado su etapa de rodaje ni de producción de animación al momento del cierre de inscripciones.

El procedimiento de evaluación se regirá bajo la modalidad anónima de doble ciego, por lo cual las carpetas artísticas, sinopsis y guiones no podrán contener ningún dato que permita identificar al productor ni al director. El jurado dispondrá de hasta noventa días corridos para emitir su dictamen.

La inscripción debe realizarse a través de este formulario.

Las bases y condiciones están disponibles en este enlace.