El escritor Kevin Jones llevará adelante un nuevo encuentro del taller de lectura este sábado 21 de noviembre a partir de las 10:30 en la librería Saltacharcos Libros (Gualeguaychú 176), con el objetivo de analizar junto a los participantes el poemario Interior con poeta, publicado en 1993 por la autora argentina Juana Bignozzi.

Según explicaron desde la organización, el encuentro de este sábado se inscribe dentro de un recorrido anual dedicado a estudiar a autoras del Cono Sur que escribieron a comienzos de la década de los noventa, un período marcado por las desilusiones frente a los proyectos históricos clausurados y por los traumas sociales recién inaugurados en la región.

En las instancias previas de este mismo trayecto de lectura, el grupo abordó los libros Hijos, editado en 1991 por la poeta chilena Rosabetty Muñoz, y Con el tigre entre las cosas, publicado en 1993 por la escritora uruguaya Amanda Berenguer.

Sobre el criterio de selección de estos tres volúmenes para el ciclo anual, explicaron que cada obra encuentra un cauce particular para dar forma a la configuración de un espacio interior y de un tiempo posterior a las crisis. Además, señalaron que estos textos conservan para el porvenir tanto la ilusión como la bronca, el desgano junto con el deseo, y una aguda mirada crítica sobre las naciones atravesadas hacia el cierre del siglo.

La actividad contará con cupos limitados de asistencia y tendrá un arancel de inscripción de $20.000. Para consultas e inscripción, comunicarse al 343 4388303.