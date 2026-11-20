La cantora llegará con su primer disco, Mirarse en otros ojos, y compartirá escenario con la banda entrerriana. Será este sábado 21 de noviembre, desde las 21, en Paraná. También se recibirán productos de limpieza e higiene personal para las familias evacuadas.

La Ferni y Yunta Mambo se presentarán este sábado 21 de noviembre en Tierra Bomba, en una nueva edición de la Peña del Folclore Bomba. El encuentro comenzará a las 21 en Urquiza 1214, Paraná. Hasta las 22.30, quienes cuenten con Pasaporte Bomba podrán ingresar sin cargo.

La convocatoria tendrá además un propósito solidario: durante el fin de semana, el espacio recibirá donaciones de productos de limpieza e higiene personal para colaborar con las familias evacuadas. Quienes se acerquen a la peña podrán llevar su aporte.

La Ferni llega en plena presentación de Mirarse en otros ojos, su primer disco, editado por Acqua Records. Cantora trans no binaria, con formación en canto lírico en la Universidad Nacional de las Artes, construyó un recorrido que reúne el cancionero popular argentino y nuevas autorías disidentes.

Su participación en el Pre-Cosquín 2022 impulsó una modificación de los estatutos del certamen, después de una denuncia por discriminación ante el INADI. Ese cambio permitió que la categoría solista vocal dejara de dividirse por género.

En 2025 subió al escenario Atahualpa Yupanqui invitada por Yamila Cafrune. Este verano regresó a Cosquín junto a José Luis Aguirre y Teresa Parodi. Durante 2026 realizó también su segunda gira por España, actuó por primera vez en Berlín y presentó su disco en Rosario, La Plata y Córdoba.

Su trayectoria incluye la participación en Brotecitos, el primer cancionero travesti-trans de Argentina, y la conducción del programa radial Brotecitos, otro será el cantar, junto a Susy Shock y Valen Bonetto.

Yunta Mambo, una búsqueda con identidad propia

La peña contará también con Yunta Mambo, la banda entrerriana formada en 2023 que fue finalista como conjunto vocal en el Pre-Cosquín en 2025 y 2026 y llegó al escenario mayor de la Fiesta Nacional del Mate.

Cinco de sus integrantes habían compartido la Orquesta de lo Humilde, una experiencia que llevaba música a plazas de Paraná mientras organizaciones sociales distribuían comida a personas en situación de calle.

“Fue un espacio muy hermoso porque nos hizo entender la música como servicio, como el efecto que causa en las personas, más allá de ser un entretenimiento”, recordó Víctor Rodríguez, cantante y guitarrista del grupo, en diálogo con ANÁLISIS. De aquellos encuentros nació un proyecto que cruza el folclore con el rock y distintos ritmos latinoamericanos. La mezcla fue apareciendo en los ensayos, a partir de los aportes de cada integrante.

“Lo que siempre estuvo claro fue que queríamos indagar en el folclore. Después empezaron a aparecer otras influencias casi sin darnos cuenta. No es algo que nos propongamos; simplemente sucede”, explicó Rodríguez.

Yunta Mambo, este sábado en Tierra Bomba.

El trabajo sobre las voces y los arreglos acompañó el crecimiento de la banda. Su paso por Cosquín y por la Fiesta Nacional del Mate fortaleció un recorrido que ahora tiene entre sus próximos objetivos la grabación del primer EP en los estudios Romaphonic y nuevas presentaciones en Santa Fe y Buenos Aires.

Yunta Mambo está integrado por Leo Rodríguez, Víctor Rodríguez y Juan Pablo Carrivali en guitarras y voces; Tomás Carrivali en bajo; Matías Picotti y Matías Pérez en percusiones; e Ignacio “Nacho” Vitale en teclados.

“Somos una yunta que tira para el mismo lado, cada uno con sus mambos. Si logramos que cada uno aporte lo suyo y ponerlo al servicio de una misma obra, eso es imparable”, expresó Rodríguez.

Este sábado, la banda compartirá esa búsqueda con La Ferni en una noche de peña que sumará música y una colecta de productos de limpieza y de higiene personal para acompañar a las familias evacuadas por la creciente del río Paraná.