La prevención y asistencia en los sectores afectados por el aumento del nivel del río continuarán durante los primeros meses del próximo año.

La Municipalidad de Paraná resolvió postergar la realización del tradicional evento, a partir del análisis de las proyecciones hidrológicas y los posibles efectos de la creciente del río sobre la costa de la ciudad. La decisión responde a criterios de prevención y gestión del riesgo, en un contexto en el que el Municipio concentra sus esfuerzos en atender las contingencias derivadas del fenómeno de El Niño.

La Fiesta Nacional del Mate se realiza tradicionalmente en la Plaza de las Colectividades, ubicada en la costanera baja de Paraná, y convoca cada año a miles de vecinos y visitantes. Las proyecciones sobre el comportamiento del río durante los próximos meses advierten sobre posibles afectaciones en distintos sectores del borde costero, entre ellos las inmediaciones del predio donde se desarrolla el evento. Este escenario plantea la necesidad de anticiparse a las consecuencias de la creciente, especialmente en las zonas de la ciudad más expuestas.

Desde hace varios meses, la Municipalidad sostiene distintas acciones de prevención, monitoreo y asistencia en los sectores afectados por el aumento del nivel del río. De acuerdo con las perspectivas hidrológicas, estas tareas deberán continuar durante los primeros meses de 2027, ante una situación que requiere seguimiento permanente y capacidad de respuesta frente a las contingencias que puedan presentarse.

En este contexto, la postergación de la Fiesta Nacional del Mate responde a una definición de prioridades de gestión. Ante una situación extraordinaria, el Municipio considera necesario mantener su atención y sus esfuerzos concentrados en la prevención, la atención de las contingencias y el acompañamiento a los vecinos de los sectores más comprometidos. Esta definición contempla la necesidad de anticiparse a los escenarios de riesgo y sostener las acciones destinadas a mitigar las consecuencias de la creciente sobre la comunidad.

La Fiesta Nacional del Mate nació a partir de la iniciativa de la Asociación Civil Centro Comunitario Solidaridad, impulsada por José Cáceres y Luis "Pacha" Rodríguez a mediados de la década de 1980. Desde sus orígenes como un encuentro popular y barrial, la celebración fue creciendo hasta convertirse en uno de los acontecimientos culturales y turísticos más importantes de Paraná. Ese espíritu comunitario continúa siendo parte fundamental de su identidad y de su vínculo con la ciudad.