La Noche de las Galerías, este sábado de 19 a 23 en Paraná.

Este sábado 21 de noviembre, de 19 a 23, habrá exposiciones, performances, música y encuentros con artistas. El recorrido será libre y gratuito, aunque algunas propuestas musicales tendrán entrada arancelada.

Galerías, casas de arte e instituciones de Paraná abrirán sus puertas este sábado para una nueva Noche de las Galerías. De 19 a 23, el público podrá elegir su recorrido, visitar exposiciones y acercarse al trabajo de artistas locales.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad, Marca Paraná y el Ente Mixto de Turismo. Además de las exhibiciones, habrá actividades participativas y venta de obras, como parte de una propuesta que busca ampliar la circulación de la producción artística.

Algunas paradas del recorrido

A la Vuelta de la Esquina celebrará sus quince años con una muestra colectiva y actividades que comenzarán a las 19 con Micro Poesías entre Cuerdas. Almacén de los 33 presentará Río de Mujeres, mientras que Archicofradía exhibirá El paso de la luz a la oscuridad.

En Blanca Irradiante podrá verse Ficciones en línea y, a las 19, Analiz Gallardo ofrecerá una charla sobre subastas de arte. Casa Banano reunirá veintidós proyectos en Artistas y Objetos.

Erarte abrirá su exposición sobre el mundo rural de 19 a 20. A las 21 tendrá lugar A puro Toyi, con entrada arancelada. GAP realizará la performance Flower Power a las 20.30; La Hendija ofrecerá instalaciones y dibujo en vivo; y La Portland propondrá una caminata por Bajada Grande en diálogo con su muestra.

También participarán el Museo Provincial de Bellas Artes, con el 63° Salón Provincial; la Escuela de Artes Visuales, con Herencia; y la Alianza Francesa, con la exposición fotográfica I-REAL.

Dónde ir

El circuito comprende los siguientes espacios:

A la Vuelta de la Esquina: Ameghino 130.

Almacén de los 33: Bavio y Courreges.

Archicofradía: 9 de Julio 116.

Blanca Irradiante: Ituzaingó 80, planta alta.

Casa Banano: Córdoba 145.

Erarte: San Martín 902, subsuelo de Galería Flamingo.

GAP: Alameda de la Federación 355.

La Hendija: Gualeguaychú 171.

La Portland: avenida Estrada 3348.

Museo Provincial de Bellas Artes: Buenos Aires 355.

Escuela de Artes Visuales: Laprida 331.

Alianza Francesa: Andrés Pazos 156.

En la Escuela de Artes Visuales habrá visitas guiadas por Herencia, que reúne obras de veintisiete artistas estudiantes y aborda esa temática desde disciplinas tradicionales y contemporáneas.

Los detalles de la programación pueden consultarse en las redes de Paraná Cultura y de cada espacio participante.