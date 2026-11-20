El poeta entrerriano Martín Pucheta publicó Incertilumbres, un nuevo libro de poemas que abre el catálogo de Espías Rusos.

El poemario del autor de Gualeguaychú cuenta con prólogo de Gabriela Franco. Su presentación está prevista para el primer fin de semana de diciembre en esa ciudad. Hasta entonces, puede reservarse a precio de preventa.

El poeta entrerriano Martín Pucheta publicó Incertilumbres, un nuevo libro de poemas que abre el catálogo de Espías Rusos, el proyecto cultural y literario dirigido por Pilar Sanjurjo y Misael Castillo. La publicación cuenta con prólogo de Gabriela Franco y tendrá su presentación durante el primer fin de semana de diciembre en Gualeguaychú.

El libro propone una exploración del lenguaje, sus sonidos y las posibilidades de construir sentidos por fuera de los usos habituales. Desde la editorial destacan esa confianza del autor en la materia con la que trabaja: “Martín es un poeta que tiene fe en las palabras. Cree en ellas y las crea también. E igual fe le tiene a las palabras que construye”.

La amistad y la admiración literaria por Pucheta fueron parte de la decisión de acompañar este trabajo y elegirlo para iniciar la publicación de libros.

En el prólogo, Franco se detiene en la escucha que atraviesa estos poemas: “Con el oído atento a la materia vibrante de la lengua, Pucheta ofrece en sus poemas una experiencia de inmersión en el lenguaje. Un lenguaje que se desprende de los usos habituales para dar paso a una percepción singular”.

La escritora encuentra también una relación estrecha entre esa búsqueda y el entorno. “La poesía de Pucheta está también tocada por la gracia de las cosas del mundo, por la belleza que encuentra en el entorno”, señala. Las estrellas, el río, el rocío y la helada aparecen en su lectura como presencias que alcanzan la escritura. “El poeta habla para ver, por eso sus palabras ‘riman con la luz’”, agrega.

La edición de Incertilumbres amplía el trabajo que Espías Rusos desarrolla a través de su revista, un podcast y un ciclo de poesía. Con este primer título, el proyecto suma la publicación de libros a sus espacios de producción y difusión literaria.

Hasta el día de la presentación, el poemario puede adquirirse a un precio de preventa de 18.000 pesos. Las reservas se realizan mediante un formulario en línea.

Sobre el autor

Martín Pucheta nació en Gualeguaychú en 1981. Publicó Superjardín (En danza, 2010), río raíz/podría haber sido un haiku (elandamio, 2020), Matota (La Gota, 2010; Palo Santo, 2022), Aerolinda (La Gota, 2017) y Yoeta (Palo Santo, 2023).

Además de su escritura poética, canta y compone canciones. Actualmente integra la banda Sauce Thénon y trabaja como profesor de Lengua y Literatura en escuelas secundarias.