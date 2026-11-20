Habrá arte, espectáculos, deporte, paseos comerciales y experiencias con identidad entrerriana. El sistema turístico se mantiene activo con un municipio presente ante el contexto de la creciente y una propuesta que impulsa el trabajo y la economía local.

Cultura, naturaleza, deporte, gastronomía, paseos y experiencias urbanas forman parte de una iniciativa enmarcada en la acción Hola Paraná, que pone en valor los atractivos de la ciudad y los servicios que ofrecen los prestadores locales. Esto es posible gracias a la acción conjunta de la Municipalidad con el sector privado y las organizaciones que integran el Ente Mixto Paraná Turismo (Empatur).

Los destacados de la agenda son los siguientes:

Arte y espectáculos

El sábado se realizará la Noche de las Galerías, una iniciativa que invita a recorrer 11 espacios culturales de la ciudad en un circuito libre y gratuito. Habrá exposiciones, venta de arte, performances, intervenciones artísticas y diferentes experiencias para acercarse a la producción cultural local. Participarán A la Vuelta de la Esquina, Almacén de los 33, Territorio de Culturas, Archicofradía Galería de Arte, Blanca Irradiante, Casa Banano, Erarte, GAP Galería de Arte, La Hendija Arte Contemporáneo, La Portland, la Escuela de Artes Visuales Prof. Roberto López Carnelli y el Museo Provincial de Bellas Artes.

Para acompañar esta propuesta, el Paraná Bus Turístico ofrecerá un servicio especial, libre y gratuito, que permitirá trasladarse entre algunos de los espacios participantes. El circuito partirá desde la Catedral, en Plaza 1° de Mayo, y continuará por el Monumento a Urquiza, Alameda de la Federación, con parada en GAP; calle Córdoba, con parada en Casa Banano, y calle Urquiza, para regresar a Plaza 1° de Mayo y visitar Erarte, Archicofradía y La Hendija. Será con capacidad limitada, por orden de llegada y sin reservas.

La cartelera cultural también tendrá como protagonista a El Cascanueces, interpretado por el Moscow State Ballet de Rusia. La función será el sábado a las 21 en el Centro Provincial de Convenciones, ubicado en San Martín 15.

Deporte

Del 21 al 23 se desarrollará el 5° Campeonato Nacional de Slow Pitch Femenino +35, una competencia que reunirá a alrededor de 250 jugadoras de distintos puntos del país. Las actividades tendrán lugar en el Estadio Softbol Play y el Estadio CEF N° 5, con entrada libre y gratuita.

Recorrer y descubrir Paraná

Durante todo el fin de semana largo, del 21 al 23, el Paraná Bus Turístico ofrecerá sus tradicionales recorridos a cielo abierto para conocer los principales atractivos y paisajes de la ciudad. Acompañados por guías turísticos, los visitantes podrán descubrir lugares emblemáticos como el Parque Urquiza, la Cuesta de los Vascos, el Monumento a Urquiza, Plaza San Miguel, el Centro Cívico Provincial, el Patito Sirirí, Puerto Nuevo, el Complejo del Túnel Subfluvial y el Complejo Playas del Thompson, junto con la historia del tradicional barrio de Puerto Sánchez.

El recorrido tiene una duración aproximada de dos horas. Las tarifas son de $7.200 para mayores, $6.300 para menores de 12 años y $6.500 para jubilados, con acreditación del carnet correspondiente. Durante este fin de semana, además, el servicio será responsable de la venta del Bono Solidario a beneficio de Suma de Voluntades.

La atención y venta de pasajes se realizará en la Oficina de Informes Turísticos, ubicada en Laurencena y San Martín, en el Parque Urquiza. También se puede consultar a través de Instagram en @paranabusturistico

Otra alternativa serán los Recorridos Pedestres Descubrí Paraná, que se realizarán del 20 al 22. Los recorridos tendrán como puntos de referencia Plaza 1° de Mayo, Plaza Sáenz Peña y Plaza Mansilla. Las actividades son libres y gratuitas, y los interesados podrán consultar la agenda diaria para elegir el circuito de su preferencia.

Una ciudad para recorrer en bicicleta

Del 20 al 23, Paraná también ofrecerá una alternativa de movilidad sostenible con Bicivía Paraná, el sistema de bicicletas públicas que permite a vecinos y turistas recorrer la Costanera y disfrutar de los paisajes ribereños. Durante el fin de semana largo, el servicio será gratuito. Para acceder, se puede ingresar a bicivia.smod.io

Paraná, ciudad de compras

La propuesta turística también incluye el movimiento comercial. El Paseo del Centro, que reúne a los comercios del microcentro, invita a recorrer la Peatonal San Martín y sus calles transversales, con una oferta variada para quienes quieran disfrutar de las compras y la actividad urbana.

A su vez, los centros comerciales de la ciudad abrirán sus puertas con alternativas para disfrutar en familia. La Paz Paraná Shopping, ubicado en Venezuela 61, y Shopping Paso del Paraná, en Corrientes y San Lorenzo, forman parte de la propuesta comercial de este fin de semana largo.

Viñedos y sabores de la región

La experiencia turística se completa con la posibilidad de conocer la historia y el presente de la vitivinicultura entrerriana. Tanto en la ciudad como en el Camino de las Aldeas y sus alrededores, el protagonismo de viñedos y bodegas invita a descubrir los paisajes, sabores y la identidad productiva de Entre Ríos.

La agenda completa está disponible en este enlace.