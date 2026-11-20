La artista plástica y arquitecta Mariela Sebernich inaugurará la exposición titulada "Querencia. El legado es algo hermoso, pero solo si sobrevive" este domingo 22 de noviembre a las 20 en la sede del Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales Vida Plena, ubicada en calle Santa Fe 710 de la localidad entrerriana de Hernández, con el objetivo de compartir con la comunidad una serie de obras inspiradas en la vida rural y en la historia de los primeros inmigrantes eslovenos radicados en la provincia.

La propuesta plástica surge de las propias experiencias y vivencias vinculadas al ámbito rural de una región ligada a la llegada y el asentamiento de las primeras familias inmigrantes provenientes de Eslovenia en territorio entrerriano.

Para abordar esta temática desde el lenguaje visual, Sebernich trabaja mediante la técnica del óleo aplicado con espátula sobre el soporte, buscando reflejar en cada pintura las tradiciones, los paisajes y la memoria cultural que continúa vigente gracias al resguardo de sus propios pobladores.