El médico y escritor paceño Ramón Belén López dará a conocer su nuevo libro titulado 757 Puerto La Paz este domingo 22 de noviembre a partir de las 19:30 en el Colegio Sarmiento, ubicado en la intersección de las calles Echagüe y Berutti de la ciudad entrerriana de La Paz, con el objetivo de compartir con la comunidad una investigación histórica destinada a resguardar la memoria, las raíces y las voces vinculadas al ámbito portuario local para las futuras generaciones.

El trabajo fue editado por Ana Editorial y está compuesto por dos tomos que proponen un recorrido documentado por la historia del puerto de La Paz, considerado uno de los espacios que más representan la identidad social y urbana de la ciudad.

A lo largo de sus páginas, la obra articula fotografías de época junto con diversos relatos testimoniales y de investigación mediante los cuales el autor busca reconstruir el devenir, el movimiento y las vivencias que marcaron el desarrollo de la comunidad alrededor de su ribera.

Previo al encuentro del domingo, Ramón Belén López compartió un mensaje a través de las redes sociales en el que detalló el proceso de elaboración de la obra y las motivaciones personales que lo impulsaron a llevarla adelante. Según explicó el médico y escritor, a diferencia de otros proyectos motivados por intereses económicos, búsqueda de reconocimiento o deseos de trascendencia individual, este trabajo nació exclusivamente desde los afectos, el apego al pueblo que lo vio nacer y la identificación con su gente.

Además, precisó que la redacción y recopilación de materiales demandó tres años de labor sostenida, período durante el cual dedicó los momentos libres que le dejaba el ejercicio de su profesión médica, restando horas al descanso para lograr plasmar en papel la historia de ese espacio en común de todos los paceños.

La entrada será libre y gratuita.