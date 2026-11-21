Protagonistas premiados y con menciones del 63° Salón Provincial de Artes Visuales.

Artistas, familiares, amigos y vecinos de la ciudad colmaron este viernes el Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro E. Martínez para acompañar la entrega de premios del 63° Salón Provincial de Artes Visuales de Entre Ríos. La ceremonia reunió a creadores de distintos puntos de la provincia y tuvo un marco especial: se realizó en el año del centenario de la institución.

Desde temprano hubo movimiento en las salas y en el patio. Llegaban artistas, familiares, amigos, trabajadores de la cultura y vecinos que se acercaron a recorrer la muestra o a acompañar la premiación. Con el correr de la noche, el Museo quedó colmado.

No fue una entrega de premios más. El 63° Salón Provincial de Artes Visuales se inauguró en un año atravesado por la celebración de los 100 años del Museo, y esa coincidencia estuvo presente desde el comienzo.

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, fue uno de los primeros en ponerlo en palabras.

“Una noche espléndida”, dijo al saludar al público y destacar la posibilidad de disfrutar “este patio que es una maravilla”.

Después habló del Salón, de su continuidad y del lugar que ocupa dentro de las políticas culturales de la provincia.

“Esto es una política pública que tiene más de 60 años y que seguimos sosteniendo”, señaló.

Stoppello recordó que esa continuidad no depende solamente de las gestiones que pasan por el Estado. También, y sobre todo, de los artistas que año tras año vuelven a participar.

Se refirió además al valor que tiene alcanzar uno de los premios.

“Es una distinción importante, que pone en relieve la obra y, sobre todo, la vitalidad que tienen las artes visuales en la provincia de Entre Ríos, la potencia y el talento”, expresó.

Antes de continuar pidió un aplauso para todos los participantes. “Son los protagonistas de esta jornada”, dijo.

Obras que pasan a formar parte del patrimonio provincial

La coordinadora del Museo Provincial de Bellas Artes, Julia Acosta, retomó luego uno de los puntos centrales del certamen: las obras premiadas pasan a integrar la colección pública provincial.

“Hoy nos reunimos para celebrar a nuestra comunidad artística y acompañar a quienes reciben este importante reconocimiento”, sostuvo.

Y agregó: “A partir de hoy estas obras pasan a formar parte del patrimonio de todos los entrerrianos y entrerrianas, sumándose a la colección de arte pública más importante de nuestra provincia”.

Ese carácter de adquisición es una de las particularidades históricas del Salón. Cada premio reconoce una obra y, al mismo tiempo, la incorpora al acervo del Museo.

La edición 2026 reunió 58 obras de 55 artistas provenientes de 23 localidades entrerrianas, distribuidas entre Arte Textil, Cerámica, Dibujo, Escultura, Grabado y Pintura.

Buena parte de las palabras de Acosta estuvieron dedicadas a los 100 años del Museo. “Cumplir 100 años es un hito histórico”, dijo.

A partir de allí repasó algunas de las actividades que marcaron 2026. Entre ellas, Un destello sostenido, la exposición surgida de una investigación sobre la propia colección; Creciente Litoral, presentada en la Casa Nacional del Bicentenario, en Buenos Aires; la celebración del 30 de agosto y una edición de la Noche de los Museos que, según señaló, reunió a 3.150 personas.

También hubo agradecimientos. Al equipo del Museo, a los curadores, artistas, docentes, estudiantes, talleristas y a la Asociación de Amigos del Museo.

Uno de esos reconocimientos estuvo dirigido especialmente a quienes sostienen la vigencia del Salón. “Gracias por compartir su mirada del mundo y mantener vigente este Salón”, expresó Acosta.

La noche tuvo además un momento dedicado a la memoria. Stoppello recordó a Carlos Asiaín, reconocido artista entrerriano y gestor cultural, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento. Destacó su aporte al arte y, en particular, el trabajo que desarrolló en favor de las artesanías de la provincia. El público acompañó el recuerdo con un aplauso.

El momento de la premiación

Después de los discursos llegó el momento que muchos esperaban.

En Arte Textil, el Primer Premio Adquisición fue para Ludmila Beker, por La fragilidad de la memoria, y el segundo para Alonso Nicolás Villanova, por Vestigios de un brindis en carnaval.

En Cerámica, Franco Bacalluzzo obtuvo el primer premio por Tabla Neolítica y Paz Secundini el segundo por Deshielo/Lo que transportan los icebergs.

En Dibujo, Carina Noemí Amarillo recibió el primer premio por Cuerpos en disolución de la Canasta Familiar y Elina Aguilar el segundo por Bestiario doméstico.

En Escultura, Belén Céspedes fue distinguida con el primer premio por Esa casa solariega del embrujador y Esteban Ubaldo Amatti con el segundo por Oración a Xango.

En Grabado, Mariana De Matteis recibió el primer premio y Agustina Piacenza el segundo.

En Pintura, Carla Brugo obtuvo el primer Premio Adquisición por Menopausia y Cecilia Gallardo Obradovich el segundo por Coro de criadero.

Las menciones del jurado

El jurado otorgó además menciones en varias de las disciplinas que integraron esta edición del Salón.

En Arte Textil, la mención fue para Patricia Silvina Abrego, por De lo mínimo a la presencia expansiva.

En Dibujo, recibió una mención María Alicia Flores, por Nunca la simbiosis.

En Escultura, fue distinguido Santiago Morahan, por Elogio de la deriva.

En Grabado, las menciones correspondieron a Luciana Espinosa, por El juego, y Juliana Roa, por Estados de un alma.

En Pintura, Florencia Salinas recibió una mención especial por Nuestro Hogar.

Terminada la entrega, la actividad siguió en el patio del Museo. Hubo música y muchos de los asistentes se quedaron conversando, recorriendo las salas o acompañando a los premiados. Fue el cierre de las celebraciones por el centenario del Museo Provincial de Bellas Artes, después de un año cargado de muestras, intervenciones, actividades especiales y encuentros con la comunidad.

La noche terminó con esa mezcla de celebración, encuentro y pertenencia. Un Museo lleno, los artistas rodeados de familiares y amigos y una tradición que, después de más de seis décadas, sigue convocando. El 63° Salón dejó sus premios, sus nuevas obras incorporadas al patrimonio provincial y una muestra de lo que hoy están haciendo y mostrando los artistas entrerrianos.