Entre el lunes y el viernes se registraron cuatro víctimas de homicidio en Santa Fe, además de un suicidio tras uno de los asesinatos.

La ciudad de Santa Fe registró cuatro homicidios entre el lunes 16 y el viernes 20 de noviembre, en tres episodios ocurridos en distintos barrios. Los casos tuvieron características diferentes: una mujer asesinada en barrio Alvear, un padre y su hijo baleados en barrio Guadalupe y un femicidio seguido del suicidio del agresor en barrio Alfonso.

Mientras el primero de los casos continúa bajo investigación para determinar las circunstancias y las responsabilidades, el doble homicidio tiene entre sus principales hipótesis la posibilidad de un robo o un ajuste de cuentas. El último episodio, en tanto, estuvo marcado por la violencia de género: un policía asesinó a su pareja, también integrante de la fuerza, y luego se quitó la vida. La pareja tenía un hijo de siete años.

El primero de los episodios ocurrió el lunes en una vivienda de calle Córdoba al 2200, en barrio Alvear. Allí fue encontrada sin vida a una mujer de apellido Cañón, de 28 años, con heridas compatibles con un ataque con arma blanca.

El hallazgo se produjo cerca del mediodía, luego de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una mujer fallecida en el domicilio. La investigación quedó a cargo de la fiscal Vivian Galeano, de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Familiar y Sexual (GEFAS).

Por el episodio se detuvo a una mujer, sobre quien pesaba un pedido de captura vigente. Los investigadores secuestraron teléfonos celulares, prendas de vestir y otros elementos de interés para intentar reconstruir lo sucedido y determinar las responsabilidades en el crimen.

Doble homicidio en barrio Guadalupe: asesinaron a un padre y a su hijo

El segundo episodio ocurrió el martes por la mañana en una vivienda de calle Ayacucho al 200, entre Riobamba y Defensa, en barrio Guadalupe. Las víctimas fueron Luis Eugenio Ojeda, de 48 años, conocido como "Cachito", y su hijo Lucas, de 23, quienes fueron asesinados a balazos.

El hecho tomó estado público cerca de las 10, cuando la pareja de Ojeda llamó al 911 y alertó que ambos habían recibido disparos. Según su relato, antes de ingresar a la vivienda, el hombre le había advertido que no bajara porque estaba con otras personas.

El segundo episodio ocurrió el martes por la mañana en una vivienda de calle Ayacucho al 200, entre Riobamba y Defensa, en barrio Guadalupe.

El segundo episodio ocurrió el martes por la mañana en una vivienda de calle Ayacucho al 200, entre Riobamba y Defensa, en barrio Guadalupe.

Uno de los elementos que los investigadores buscan esclarecer es el faltante de dinero en moneda extranjera que la mujer advirtió después del ataque. Por eso, entre las hipótesis se encuentran un posible robo y un ajuste de cuentas, aunque ninguna fue confirmada hasta el momento. El martes por la noche, hallaron un automóvil que era buscado en el marco de la investigación.

La causa quedó a cargo de la fiscal Laura Urquiza, de la Unidad de Homicidios, mientras que personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y del Gabinete Criminalístico realizó peritajes en la escena para determinar cómo se produjo el ataque e identificar a los responsables.

Un policía mató a su pareja y luego se suicidó en barrio Alfonso

El episodio más reciente ocurrió este viernes, cerca de las 8, en una vivienda de calle Corrientes al 4100, en barrio Alfonso. Allí, un policía de 28 años, identificado como Marcelo Romero, asesinó a balazos a su pareja, Romina Benítez, de 27, quien también pertenecía a la Policía de Santa Fe. Luego, el hombre se quitó la vida.

La secuencia es investigada como un femicidio seguido de suicidio. Ambos tenían una relación de varios años y un hijo en común, de siete años, que no se encontraba en la vivienda al momento del hecho.

Un policía de 28 años, identificado como Marcelo Romero, asesinó a balazos a su pareja, Romina Benítez, de 27, quien también pertenecía a la Policía de Santa Fe, en barrio Guadalupe.

Un policía de 28 años, identificado como Marcelo Romero, asesinó a balazos a su pareja, Romina Benítez, de 27, quien también pertenecía a la Policía de Santa Fe, en barrio Guadalupe. Maiquel Torcatt / Aire Digital

El caso se conoció luego de que una vecina pidiera ayuda a los gritos y alertara sobre lo ocurrido. Tras el aviso al 911, llegaron los primeros efectivos policiales y posteriormente trabajaron en el domicilio agentes de la Policía de Investigaciones y personal de Criminalística.

La fiscal Jorgelina Moser Ferro, de la Oficina de Delitos Sexuales y Muertes Violentas de Mujeres del Ministerio Público de la Acusación, quedó a cargo de la investigación, que deberá establecer las circunstancias en las que se produjeron las dos muertes.

Aire de Santa Fe