El Grupo Detripacorazón de Santa fe y la Biblioteca Popular Caminantes de Paraná organizan el Encuentro Nacional de Teatro Comunitario.

La 12ª edición del Encuentro Nacional de Teatro Comunitario, que comenzó en Santa Fe, continuará este domingo 22 y lunes 23 de noviembre en Paraná. Habrá espectáculos de elencos de distintas ciudades del país y una charla con Adhemar Bianchi, referente de Catalinas Sur. Todas las actividades serán con entrada gratuita y colaboración a la gorra.

Luego de sus primeras jornadas en Santa Fe, el XII Encuentro Nacional de Teatro Comunitario tendrá este domingo 22 y lunes 23 de noviembre su programación en Paraná. La propuesta reúne a grupos de distintas provincias que comparten una manera de hacer teatro en la que los vecinos son protagonistas, tanto arriba del escenario como detrás de escena.

La nueva edición comenzó el viernes 20 y se desarrolla en las capitales de Santa Fe y Entre Ríos, con una programación que contempla alrededor de 25 actividades, entre funciones teatrales, talleres, conversatorios, propuestas musicales, juegos y clases magistrales. Participan unos 300 vecinos y vecinas de diferentes edades, que intervienen como actores, iluminadores, vestuaristas y maquilladores, entre otras tareas vinculadas con la producción teatral.

Tras las actividades del viernes y sábado en Santa Fe, el encuentro se trasladará este domingo a Paraná, donde habrá cuatro espectáculos de grupos provenientes de Buenos Aires. El lunes, en tanto, las actividades se concentrarán en Plaza Alemania, con una propuesta de formación e intercambio y una función del elenco de teatro comunitario de la Biblioteca Popular Caminantes.

La primera presentación de este domingo será a las 12, en la Escuela Hogar Eva Perón, con La venganza de Baigorri, del grupo Res o no Res, de Mataderos. La obra recupera la historia del llamado Mago de Villa Luro, un personaje que aseguraba haber construido una máquina capaz de provocar lluvias. A partir de ese episodio, el elenco recrea una historia que forma parte de la memoria popular porteña.

A las 15.15, también en la Escuela Hogar, será el turno de Matanza y barbarie, del grupo Desparramos, de Ramos Mejía. La propuesta recorre las transformaciones sociales y económicas de la Argentina a través de las dificultades que enfrenta una industria metalúrgica familiar del conurbano bonaerense, en un relato que atraviesa diferentes momentos de la historia reciente.

La programación continuará a las 18, en la explanada del Anfiteatro Héctor Santángelo, con Falta el aire, del grupo Matemurga, de Villa Crespo. La obra presenta a los habitantes de un barrio atravesado por una particular competencia vinculada con la felicidad. Un acontecimiento inesperado altera su vida cotidiana y los enfrenta con la posibilidad de modificar las reglas que organizan su existencia.

El cierre de la jornada será a las 20, en La Vieja Usina, con Bajo tierra, a cargo de la Orquesta Atípica Catalinas Sur, del barrio porteño de La Boca.

La historia imagina un futuro cercano, en el año 2030, marcado por crisis económicas, pandemias, desastres naturales y prohibiciones. En ese contexto, una gran inundación deja bajo el agua distintos barrios de Buenos Aires y obliga a una orquesta a refugiarse en el sótano de un galpón abandonado. Allí, la música se convierte en una forma de resistencia y en una posibilidad de mantener vivos los vínculos con el mundo exterior.

El lunes habrá una charla con Adhemar Bianchi y una función de Caminantes

Una de las actividades destacadas de la última jornada será la participación de Adhemar Bianchi, referente del grupo Catalinas Sur, una de las experiencias pioneras del teatro comunitario argentino.

El encuentro se realizará el lunes 23, de 9 a 10.30, en Plaza Alemania, en el espacio de la Biblioteca Popular Caminantes. Allí, Bianchi ofrecerá la charla Historia del Teatro Comunitario en Argentina. Su crecimiento y perspectivas.

La actividad permitirá recorrer el desarrollo de un movimiento artístico que encontró en los barrios y en la participación vecinal una forma particular de producción teatral. También será una oportunidad para reflexionar sobre su presente, los desafíos que enfrentan los grupos y las posibilidades de crecimiento de estas experiencias culturales.

Catalinas Sur, nacido en el barrio de La Boca, es uno de los referentes históricos de esta modalidad teatral, que reúne a vecinos de distintas generaciones y recupera historias, memorias y problemáticas de las comunidades.

La programación continuará a las 11, también en Plaza Alemania, con De libros, asamblea y otras cosas, a cargo del grupo de teatro comunitario de la Biblioteca Popular Caminantes, de Paraná.

La obra recupera parte de la historia de la biblioteca, surgida de la organización de vecinos del barrio Los Gobernadores durante la crisis de 2001. Las asambleas barriales, las redes de trueque y la búsqueda de respuestas colectivas frente a las dificultades económicas aparecen como parte de un relato que reconstruye los orígenes de este espacio cultural.

La presentación tendrá un significado especial por tratarse de un elenco local que participa como anfitrión del encuentro y que, a través del teatro, vuelve sobre la memoria de su propia comunidad.

Un escenario para las historias de los barrios

El teatro comunitario se sostiene en una particular concepción de la práctica artística: quienes participan no necesariamente cuentan con formación actoral previa, sino que se incorporan desde su condición de vecinos, con sus experiencias, saberes y deseos de crear colectivamente.

Las obras suelen recuperar historias de los barrios, acontecimientos sociales, personajes populares y situaciones de la vida cotidiana. En ese proceso, la construcción del espectáculo también se convierte en un espacio de encuentro, pertenencia y participación.

El XII Encuentro Nacional de Teatro Comunitario permite reunir experiencias de diferentes regiones del país, compartir herramientas y fortalecer los lazos entre los elencos. Al mismo tiempo, ofrece al público la posibilidad de acercarse a una expresión teatral que tiene en la memoria colectiva y en la participación vecinal sus principales puntos de partida.

Todas las actividades previstas para este domingo y lunes en Paraná serán gratuitas, con posibilidad de realizar una colaboración a la gorra.