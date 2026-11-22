La Sinfónica de Entre Ríos le pondrá música en vivo a "Tiempos Modernos", protagonizada por Charles Chaplin.

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, bajo la dirección de Luis Gorelik, protagonizará una de las propuestas especiales del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER). El viernes 27 de noviembre, a las 20, acompañará la proyección de la emblemática película de Charles Chaplin con la interpretación en vivo de su banda sonora original, reconstruida y arreglada para orquesta por el propio director. La función será en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, con entrada libre y gratuita.

La música sinfónica y el cine se encontrarán en una función especial de la octava edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER). El viernes 27 de noviembre, a las 20, la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER) acompañará en vivo la proyección de Tiempos modernos (1936), una de las obras más reconocidas de Charles Chaplin, en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, ubicado en San Martín 15.

Bajo la dirección de su titular artístico, Luis Gorelik, el organismo provincial interpretará la partitura original de la película, compuesta por Chaplin y Alfred Newman. La presentación tendrá una particularidad: fue el propio Gorelik quien realizó la reconstrucción de la música y su arreglo sinfónico, especialmente para ser interpretado por la orquesta durante la proyección.

La propuesta permitirá apreciar el vínculo entre las imágenes y la música en una película que, a casi nueve décadas de su estreno, conserva buena parte de su capacidad para interpelar al espectador. En este caso, la interpretación de la banda sonora en vivo sumará una dimensión particular a la experiencia cinematográfica.

Un clásico del cine que conserva su vigencia

Estrenada en 1936, Tiempos modernos fue escrita, dirigida, producida y protagonizada por Charles Chaplin, quien compartió el elenco con Paulette Goddard, Henry Bergman, Tiny Sanford y Chester Conklin.

La película es una de las sátiras sociales más representativas de la historia del cine. A través del humor, la ironía y situaciones que oscilan entre lo absurdo y lo dramático, Chaplin construyó una crítica a las condiciones laborales de su época, la mecanización industrial y las consecuencias de un sistema productivo que subordinaba a las personas al ritmo de las máquinas.

Su protagonista, Charlot, trabaja como obrero en una fábrica metalúrgica, donde debe ajustar tuercas de manera incesante en una cadena de montaje. La repetición de los movimientos y la velocidad impuesta por la producción terminan por llevarlo al agotamiento y a una crisis nerviosa.

A partir de ese episodio, la historia sigue las desventuras del personaje en una sociedad marcada por el desempleo, la pobreza y las desigualdades. En su recorrido aparece también una joven interpretada por Paulette Goddard, con quien intenta encontrar una manera de sobrevivir y construir un futuro diferente.

Chaplin recurrió a la comicidad física que caracterizó su trayectoria, pero la puso al servicio de una mirada crítica sobre las transformaciones económicas y sociales de los años treinta, en un contexto todavía atravesado por las consecuencias de la crisis de 1929.

La película también ocupa un lugar singular en la carrera del realizador. Fue la última aparición cinematográfica de su célebre personaje Charlot, conocido internacionalmente como The Little Tramp o el pequeño vagabundo.

Aunque el cine sonoro ya se había consolidado, Chaplin mantuvo buena parte de los recursos expresivos del cine mudo. Sin embargo, incorporó sonidos, voces y una escena especialmente recordada en la que el público pudo escuchar por primera vez su voz, a través de una canción interpretada en un idioma inventado.

Esa combinación de pantomima, música, humor y crítica social convirtió a Tiempos modernos en una obra de referencia para sucesivas generaciones de espectadores y estudiosos del cine.

La música como protagonista de una experiencia cinematográfica

La presentación de la Sinfónica de Entre Ríos permitirá recuperar un aspecto fundamental de la película: el papel de su banda sonora en la construcción del relato.

En Tiempos modernos, la música acompaña las acciones de los personajes, marca el ritmo de las escenas y contribuye tanto a los momentos cómicos como a aquellos de mayor intensidad dramática.

La reconstrucción de la partitura original y su arreglo sinfónico, realizados por Luis Gorelik, posibilitarán que el público escuche esa música interpretada por una orquesta mientras las imágenes se proyectan en pantalla.

La función constituye una de las propuestas que vinculan diferentes expresiones artísticas dentro de la programación del FICER y ofrece una oportunidad para reencontrarse con un clásico del cine en un formato poco habitual.

Seis días de cine en Paraná

La octava edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos se desarrollará del 24 al 29 de noviembre, con una programación de acceso gratuito distribuida en nueve salas y espacios de Paraná.

El encuentro es organizado por el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Cultura y el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), junto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER) y el Senado provincial.

La proyección de Tiempos modernos con la participación de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se realizará el viernes 27 de noviembre, a las 20, en el Centro Provincial de Convenciones, con entrada libre y gratuita y acceso por orden de llegada.