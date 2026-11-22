El grupo de Reflexión Ambiental Mingaché, de Larroque, presentará este lunes 23 un espectáculo poético musical a cargo del Dúo TIK, inspirado en cosmovisiones comunitarias y ecologistas, después de inaugurar un Monte Frutal Comunitario con participación multisectorial.

La plantación de frutales y el encuentro artístico se enmarcan en la celebración de los 20 años de la fundación de Mingache, con amplia trayectoria en los estudios y debates ambientales en el departamento Gualeguaychú y toda la provincia.

Este lunes, la vecindad se reunirá desde las 20,30 en el Salón Paoli de Larroque, con entrada libre y gratuita, en coincidencia con el Día Internacional de la Palabra. El Dúo TIK, integrado por los larroqueños Claudio Ronconi y Daniel Tirso Fiorotto, presentará un cancionero relacionado con la historia del pueblo, sus artistas, sus convicciones en torno de la naturaleza, e invitará al escenario a la artista local Silvia Recalde.

El nombre del Dúo hace referencia a una voz usual y reiterativa en pueblos mexicanos, “tik”, como testimonio de la vida comunitaria, sin exclusiones. Entre los temas del Dúo TIK se encuentra uno en homenaje a Dominga Ayala (la inspiradora de la canción Gurisito Costero, de Linare Cardozo), titulado “La leyenda de la Minga”; otro sobre los vínculos de Irazusta y Larroque bajo el nombre “El acordeón del Gordo”, y como homenaje también al acordeonista Ricardo Elena, el Gordo, que falleció el año pasado.

El repertorio abarca, además, temas que recuerdan la vida de la familia Gill, de personajes de la región, y un chamamé titulado, precisamente, Mingaché, en honor al grupo ecologista.

Los organizadores explicaron que la temática se centra en resaltar la participación de las mujeres en las redes comunitarias, y en valores de la cosmovisión ancestral como la complementariedad, la hospitalidad y el consenso, por encima de disputas. De ahí que uno de las canciones del Dúo TIK sea dedicado a la paz bajo el nombre “Doña Torcaza”. Otros temas tratan problemáticas sociales agudas.

Durante 2026, para resaltar los frutos de 20 años de labor, los miembros de Mingaché gestionaron y habilitaron, con el consenso de todas las vertientes políticas del municipio, un predio que denominan Monte Frutal Comunitario, donde ya plantaron decenas de árboles.

Antes, colocaron carteles en la ruta provincial 16 para indicar el acceso al monumento a Francisco Ramírez, erigido por esa organización, los jóvenes scauts y otras entidades. Allí apareció el caudillo entrerriano en una navidad de 1817 para encabezar la resistencia a distintas invasiones centralistas. Los estudiosos entienden que la historia, los saberes, las luchas, la ecología y las artes van de la mano.

Las actividades de Mingaché cerrarán en diciembre con la presentación del oriental Gerardo Dorado, “El Alemán”, que ya consideran un amigo de la casa.

La obra de Mingaché es reconocida en las organizaciones ecologistas y culturales de la provincia por la profundidad de sus conceptos, la perseverancia en sus propuestas, la difusión de ideas claras incluso con base en la encíclica Laudato del Papa Francisco, y el estudio de diversas problemáticas ambientales, con sugerencias superadoras.