Desde las 19, en el Anfiteatro Héctor Santángelo se desarrolla el Festival Recia, con entrada libre y gratuita.

La Red de Espacios Culturales Independientes y Artistas de Paraná realizará este domingo 22 de noviembre, desde las 19, un festival al aire libre que reunirá música, teatro, danza y publicaciones independientes. La propuesta tendrá lugar en la explanada del Anfiteatro Héctor Santángelo, con entrada libre y gratuita.

Los espacios culturales independientes de Paraná llevarán sus propuestas artísticas al Parque Urquiza este domingo 22 de noviembre. Desde las 19, la explanada del Anfiteatro Municipal Héctor Santángelo, en la Costanera Media, será escenario de un festival organizado por la Red de Espacios Culturales Independientes y Artistas (Recia), con la participación de más de 30 artistas locales.

La jornada reunirá distintas expresiones de la producción cultural paranaense, con propuestas de música, teatro, danza y publicaciones independientes. Además de ofrecer una programación abierta a toda la comunidad, la iniciativa busca dar visibilidad al trabajo que desarrollan durante todo el año los espacios autogestivos y quienes sostienen la actividad artística por fuera de los circuitos tradicionales.

La realización del festival responde al interés de las organizaciones que integran Recia de trasladar al espacio público parte de lo que sucede habitualmente en sus salas, centros culturales y ámbitos de creación. Se trata de mostrar no solo las producciones artísticas, sino también el entramado de trabajadores, gestores, artistas y públicos que se fue construyendo alrededor de estos espacios.

En ese recorrido, los centros culturales independientes han logrado consolidar propuestas que abarcan diferentes disciplinas y que contribuyen a ampliar las posibilidades de encuentro y participación en la vida cultural de Paraná.

La convocatoria de este domingo pretende reunir esas experiencias en un mismo lugar, favoreciendo el intercambio entre artistas y acercando sus producciones a vecinos que quizás no frecuentan los espacios donde habitualmente se presentan.

Desde la organización destacan la importancia de reconocer el trabajo colectivo que sostiene a la cultura independiente, así como el papel que cumplen estos ámbitos en la construcción de una identidad artística propia de la ciudad.

El festival cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná y dispondrá de servicio de cantina durante la jornada.

La actividad comenzará a las 19, en la explanada del Anfiteatro Héctor Santángelo, y será con entrada libre y gratuita.