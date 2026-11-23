El Coro de la Ciudad tuvo su muestra anual en el Teatro 3 de Febrero.

Bajo la dirección de Eliseo Almada, el elenco municipal ofreció su muestra anual ante un numeroso público. La presentación reunió a músicos invitados, integrantes del Taller de Canto Comunitario y vecinos que se sumaron a la propuesta. El encuentro también permitió celebrar las tres décadas del programa municipal Todas las Voces.

El Coro de la Ciudad de Paraná cerró su año artístico con una presentación especial en el Teatro 3 de Febrero, donde este sábado compartió parte del trabajo desarrollado durante 2026. La sala colmada acompañó una noche que tuvo, además, un motivo particular de celebración: los 30 años del programa Todas las Voces, una iniciativa que promueve el canto coral y la participación de la comunidad.

El concierto, dirigido por Eliseo Almada, contó con la participación de Allpa Mayú, Facundo Aquilini, Santiago Weber y el Taller de Canto Comunitario, que se incorporaron a una propuesta musical integrada por diferentes estilos y generaciones.

El repertorio incluyó canciones populares, infantiles y navideñas, con un lugar destacado para el folclore entrerriano. Sobre el escenario también se encontraron los integrantes habituales del coro, quienes participan del taller comunitario desde hace cuatro años y un grupo de vecinos que comenzó a ensayar especialmente para las actividades vinculadas con la Navidad.

La presentación permitió apreciar la diversidad de voces que forman parte de este proyecto municipal, cuyo trabajo no se limita a los conciertos, sino que también se desarrolla en distintos espacios públicos y barrios de Paraná.

El director del elenco, Eliseo Almada, expresó su satisfacción por el encuentro y por la respuesta del público. “Estamos contentos, felices. Ha sido una presentación hermosa, hemos disfrutado mucho y creo que la gente también ha disfrutado. Hemos cantado, y eso es importante”, manifestó.

Tres décadas de trabajo coral y participación comunitaria

El aniversario de Todas las Voces fue uno de los ejes de la celebración. A lo largo de sus 30 años, el programa municipal ha sostenido una propuesta que busca acercar la práctica coral a personas con distintas experiencias musicales, favoreciendo la formación y el encuentro a través del canto.

Durante este año, el Coro de la Ciudad participó de numerosas actividades, entre ellas el ciclo Canciones en la Peatonal y el Ciclo de Encuentros Corales, que reunió a agrupaciones de Paraná, Santa Fe y Victoria. También realizó presentaciones en comisiones vecinales y otros espacios comunitarios.

El subsecretario de Cultura de la Municipalidad, Joaquín Arijón, destacó el acompañamiento del público y la presencia que el elenco ha conseguido construir en la vida cultural paranaense.

“Para nosotros es una jornada hermosa, con sala llena, porque el coro genera eso también en los paranaenses y las paranaenses”, expresó el funcionario, quien valoró especialmente las actividades de formación, los encuentros corales y el crecimiento del Taller de Canto Comunitario.

Arijón también ratificó la decisión de la gestión municipal de sostener estos espacios de participación artística y continuar generando oportunidades para que el coro comparta su trabajo con la ciudadanía.

Nuevas presentaciones y convocatoria para 2027

Aunque la muestra anual marcó uno de los momentos centrales de su calendario, el Coro de la Ciudad todavía tiene actividades previstas antes de finalizar 2026. Entre ellas figuran las tradicionales interpretaciones de villancicos en la Peatonal San Martín, una propuesta que acerca la música coral a quienes transitan por el centro de Paraná durante las celebraciones de fin de año.

Por otra parte, Almada anticipó que en febrero se abrirán las inscripciones para quienes deseen sumarse al Coro de la Ciudad o al Taller de Canto Comunitario.

El director alentó a participar incluso a quienes nunca hayan integrado una agrupación coral. Recordó que muchos de los actuales coreutas tuvieron su primer acercamiento al canto a través de las actividades desarrolladas en los barrios, sin contar necesariamente con formación musical previa.

De esta manera, el programa Todas las Voces se encamina hacia una nueva etapa, después de celebrar tres décadas de una experiencia que ha hecho del canto colectivo una forma de expresión artística y de encuentro entre los vecinos.