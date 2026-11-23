La banda, que recrea el repertorio y el sonido del histórico grupo liderado por Gustavo Cerati, se presentó en la Asociación Cultural de Nogoyá. Brian Tolenti, cantante y guitarrista de la formación, repasó los orígenes del proyecto, su recorrido por el país y el trabajo que hay detrás de cada espectáculo.

El legado musical de Soda Stereo sigue convocando a distintas generaciones de seguidores del rock nacional. Con una propuesta que busca recuperar la esencia sonora y la estética de la emblemática banda argentina, El Cuarto Soda llegó a Nogoyá para ofrecer un espectáculo en la Asociación Cultural de la ciudad.

En diálogo con el programa La Revista, que se emite por Max Radio 90.1 FM y 96.1 FM en Nogoyá, Brian Tolenti, voz y primera guitarra del grupo, compartió detalles sobre la historia de la formación, el cuidado puesto en la recreación de las canciones y las experiencias recogidas durante sus presentaciones en distintos puntos del país.

La historia de El Cuarto Soda comenzó hace una década, cuando Gabriel, baterista de la formación, impulsó una convocatoria para reunir músicos interesados en interpretar el repertorio de Soda Stereo. Aquella iniciativa fue creciendo hasta convertirse en un proyecto que hizo de la fidelidad musical una de sus principales características.

Según explicó Tolenti, desde el comienzo se propusieron ir más allá de interpretar los éxitos más conocidos. El trabajo incluye un estudio minucioso de la discografía, los arreglos, los sonidos y los instrumentos utilizados por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti en las distintas etapas de la banda.

Esa búsqueda también se extiende a la obra solista de Cerati, cuyas composiciones forman parte del universo musical que El Cuarto Soda recupera en sus presentaciones.

La intención, señaló el cantante, es ofrecer un homenaje que respete la identidad de las canciones originales y permita al público reencontrarse con una música que marcó a varias generaciones.

El espectáculo que la banda lleva por distintos escenarios del país toma como referencia la histórica gira Me Verás Volver, con la que Soda Stereo concretó su regreso a los escenarios en 2007, diez años después de su despedida.

Con una duración aproximada de una hora y cincuenta minutos, la propuesta reúne alrededor de 33 canciones y combina los grandes clásicos del trío con otras composiciones especialmente valoradas por sus seguidores.

La puesta en escena, los instrumentos y la búsqueda del sonido característico de cada tema forman parte de un trabajo que apunta a recrear la experiencia de los conciertos de Soda Stereo.

Para Tolenti, uno de los aspectos más gratificantes de este recorrido es la respuesta del público. La posibilidad de interpretar canciones que mantienen intacta su capacidad de emocionar genera, en cada presentación, un intercambio particular entre los músicos y quienes asisten a escucharlos.

De Misiones a Buenos Aires, detrás de un sueño musical

Durante la entrevista, el cantante también repasó parte de su historia personal. Nacido en Posadas, Misiones, donde vivió hasta los 18 años en el barrio Santa Rita, decidió trasladarse a Buenos Aires para buscar nuevas oportunidades vinculadas con la música.

Sus primeros años estuvieron atravesados por distintos trabajos que le permitieron sostenerse económicamente mientras continuaba su formación artística. El acercamiento a diversos instrumentos y estilos musicales fue ampliando sus posibilidades como intérprete, hasta encontrar en El Cuarto Soda un espacio para desarrollar su vocación.

Ese recorrido, marcado por el esfuerzo y la perseverancia, también forma parte de la identidad de una banda que logró llevar su propuesta a diferentes ciudades argentinas.

A más de cuatro décadas de la aparición de Soda Stereo en la escena del rock argentino, sus canciones continúan presentes en la memoria colectiva y encuentran nuevos públicos. La obra de Gustavo Cerati, tanto al frente del trío como durante su carrera solista, mantiene una influencia que se refleja en músicos de distintas generaciones.

En ese contexto, El Cuarto Soda apuesta a recuperar no solamente las melodías y los arreglos originales, sino también la experiencia de escucharlos en vivo, con una puesta que busca acercarse a la identidad de los conciertos de la banda.

La presentación en Nogoyá fue una nueva oportunidad para compartir ese repertorio y reafirmar la vigencia de una obra que conserva un lugar destacado en la historia del rock latinoamericano.

La entrevista difundida por Max Radio tuvo como cierre la interpretación de Prófugos, uno de los temas más reconocidos de Soda Stereo y una de las canciones que mejor sintetizan la conexión que el grupo todavía mantiene con su público.