El cantante y guitarrista estadounidense, que integró la histórica banda de Willie Dixon, se presentará el domingo 29 de noviembre en Tierra Bomba. El concierto marcará el inicio de los festejos por los diez años de la Asociación Litoraleña de Blues (ALBlues), que compartirá escenario con el músico de Chicago.

El blues de Chicago tendrá una noche especial en Paraná. El cantante y guitarrista John "Mad Dog" Watkins, reconocido por su trayectoria junto a algunas de las grandes figuras del género, ofrecerá su primer concierto en la capital entrerriana el domingo 29 de noviembre, a partir de las 20, en Tierra Bomba (Urquiza 1214).

La presentación, organizada por la Asociación Litoraleña de Blues (ALBlues) y Blues Special Producciones, será el punto de partida de las celebraciones por el décimo aniversario de la agrupación paranaense, que desde 2016 trabaja en la difusión y promoción del blues tradicional en Entre Ríos.

La velada comenzará con la actuación del Ensamble de la ALBlues. Luego será el turno de Watkins, quien estará acompañado por Alejandro Migoni en bajo, Adrián Flores en batería, Alejandro Bravo en guitarra y músicos del ensamble local.

Una vida ligada al blues de Chicago

Nacido en Chicago el 19 de julio de 1953, John Mad Dog Watkins creció escuchando los discos de sus padres, entre los que se encontraban grabaciones de Elmore James, Muddy Waters, Howlin' Wolf y Wes Montgomery. Aquellas primeras influencias marcaron el camino de un músico que, con el tiempo, se convertiría en uno de los guitarristas y cantantes destacados de la escena blusera de su ciudad.

Su formación fue, en gran medida, autodidacta. Además de la guitarra, aprendió a tocar el bajo y la batería, mientras ampliaba su universo musical con artistas como B. B. King, Albert King, Freddie King y Bobby Blue Bland.

Durante su juventud integró la Robert Taylor Youth Foundation Band, agrupación con la que llegó a abrir un concierto de James Brown en Chicago. Otro momento decisivo ocurrió en 1969, cuando tuvo la oportunidad de tocar con Buddy Guy en el célebre Theresa's Lounge, uno de los clubes emblemáticos del blues de Chicago.

A partir de entonces comenzó a desarrollar una carrera profesional que lo llevó a compartir escenarios con Koko Taylor, Son Seals, Junior Wells y Snooky Pryor, entre otros referentes del género.

En 1973 se incorporó como guitarrista a la banda de Willie Dixon, una de las figuras fundamentales en la historia del blues estadounidense. Permaneció siete años en esa formación, con la que realizó giras por Estados Unidos, Canadá y Europa. Su vínculo con Dixon constituye uno de los capítulos más significativos de su trayectoria.

También formó parte de la banda de James Cotton y trabajó junto al guitarrista Jimmy Johnson. Precisamente con Johnson y sus músicos grabó en Francia, en 1984, su primer álbum, Here I Am, editado por el sello Blue Phoenix.

En 1987 participó de la recopilación The New Bluebloods, del reconocido sello Alligator Records, con la canción Chained to Your Love. Hacia finales de esa década se instaló en Detroit, donde continuó tocando antes de alejarse durante un tiempo de la actividad musical profesional.

Su regreso a las grabaciones y los escenarios tuvo uno de sus momentos destacados en 2017, cuando participó de una reunión de integrantes de Willie Dixon's Original Chicago Blues All Stars, junto a Freddie Dixon, Arthur Dixon, Jimmy Tillman, Mervin Harmonica Hinds y Maurice John Vaughn. De aquella experiencia surgió el álbum doble Gold.

En 2021 grabó 3 By 3, junto a Freddie Dixon y Maurice John Vaughn, y durante 2026 participó del disco John Primer and Friends: Tribute to Theresa's Lounge, un homenaje al histórico club de Chicago que fue escenario de encuentros entre grandes músicos del blues.

Diez años de blues en Paraná

La llegada de Watkins también tendrá un significado especial para la Asociación Litoraleña de Blues, que en diciembre cumplirá una década de actividad.

Integrada por músicos independientes de Paraná, la entidad nació con el propósito de difundir el blues tradicional y generar espacios de encuentro, formación e intercambio entre artistas y público.

A lo largo de estos diez años, la ALBlues impulsó conciertos con figuras nacionales e internacionales, encuentros musicales y talleres. Entre los artistas que llegaron a la región a través de sus producciones se encuentran Tail Dragger, Elnora Spencer, Jörg Danielsen, Lurrie Bell, Nora Jean Wallace y Maurice John Vaughn, además de numerosos exponentes argentinos y de otros países.

Uno de sus proyectos más reconocidos fue la Jam de Blues Tradicional, que durante ocho años tuvo como sede el bar Limbo. Desde mayo de 2017 hasta marzo de 2024, con la interrupción impuesta por la pandemia, los domingos se convirtieron en una cita habitual para músicos y seguidores del género.

El ensamble también participó de festivales, ciclos culturales y presentaciones en distintas ciudades del país, y compartió escenarios con agrupaciones como Ratones Paranoicos, Viejas Locas por Fachi y Abel y Zorrito Von Quintiero y los Gustocks.

Actualmente, la formación reúne a Alejandro Migoni, Guido Amado, Adriel Radoviztky, Diego Arnaudín, Mauro Páez, Mario García, Rico Rodríguez, Martín Correa, María Gracia Troncoso, Alejandro Ferrero y Alejandro Bravo, quien tiene a su cargo la dirección musical.

Con este recorrido, la asociación iniciará los festejos por su aniversario con la presencia de un músico que forma parte de la historia viva del blues de Chicago.

Entradas

El concierto de John Mad Dog Watkins y la ALBlues se realizará el domingo 29 de noviembre, desde las 20, en Tierra Bomba, ubicado en Urquiza 1214 de Paraná. Habrá servicio de comidas y bebidas.

Las entradas anticipadas con descuento se encuentran disponibles a través de Passline.

Para conocer más sobre la propuesta, se pueden consultar las redes sociales de la Asociación Litoraleña de Blues (@albluesparana) y Tierra Bomba (@tierrabombaproducciones).