La percusionista y compositora paranaense presentará un repertorio de canciones atravesadas por el reencuentro con su ciudad, los afectos y la memoria familiar. El concierto será el viernes 4 de diciembre, a las 20, en El Galpón Sala, con la participación de músicos invitados y el grupo La Centella. La propuesta también refleja su investigación sobre ritmos irregulares y las raíces de la música popular.

La percusionista y compositora Judith de León eligió Paraná para registrar en vivo su nuevo trabajo discográfico, Volver a casa, un EP que reúne canciones creadas durante los últimos seis años, desde su regreso de México a la capital entrerriana. La grabación tendrá lugar el viernes 4 de diciembre, a las 20, en El Galpón Sala, ubicado en avenida Almafuerte 295, y contará con distintas formaciones instrumentales, artistas invitados y la participación de La Centella.

El concierto tendrá un significado especial para la artista, ya que las composiciones están vinculadas con su regreso a la ciudad, el reencuentro con su familia y sus afectos, y una etapa de su vida atravesada por experiencias personales profundas. Algunas de las canciones fueron escritas para su madre mientras vivía y otras surgieron después de su fallecimiento.

“Este recital es una celebración de gratitud. Volver a casa, a la casa de mi familia y a mi casa, que es esta ciudad”, expresó De León al referirse al sentido de la presentación.

Además de su dimensión afectiva, Volver a casa es el resultado de varios años de exploración e investigación musical. La compositora trabaja sobre ritmos irregulares, una búsqueda que propone apartarse del tradicional compás de cuatro tiempos y experimentar con otras estructuras rítmicas presentes en diferentes culturas.

Su recorrido comenzó con el candombe y fue ampliándose hacia métricas utilizadas en músicas de América y Oriente, algunas de las cuales también pueden reconocerse, aunque de manera menos evidente, en expresiones populares de nuestra región.

“Argentina es muy blanca en términos rítmicos”, sostuvo la artista, al explicar una búsqueda que procura recuperar y poner en valor las herencias indígenas y africanas relegadas en buena parte de la tradición musical.

Desde esa perspectiva, su trabajo apunta a desarrollar un lenguaje rítmico propio, capaz de dialogar con las canciones y las danzas de esta región. “El trabajo del artista es crear el alimento para su propia cultura y de su propia música”, señaló.

Para la grabación del EP, De León convocó a músicos y grupos con los que comparte diferentes proyectos artísticos. La propuesta incluirá un cuarteto integrado por guitarra, piano, dos voces y jarana, instrumento característico del son jarocho mexicano.

También habrá una formación coral de tres voces, acompañada por bajo, piano y tres percusiones. El cierre estará a cargo de La Centella, agrupación dedicada a la cumbia y las canciones propias, de la que Judith forma parte como percusionista.

El repertorio se completará con improvisaciones, otras composiciones y algunas sorpresas preparadas especialmente para la ocasión. Junto a La Centella, integrada por Adriana Bruselario, Luisina Zitelli, Emilia Wingeyer, Agustina Cortés, Dalia Ortiz, Thelma González e Ivana Papini, participarán como invitados Pamela Villarraza, Santiago Chávez, Marcos Pulgar Roa, Emilia Cersofio, Carlos Aguirre, Guadalupe Abero, Jorgelina Barbiero y Natalia Damadian.

La producción y el acompañamiento artístico estarán a cargo de Pamela Villarraza y Santiago de León, mientras que Eduardo Villar será responsable del sonido.

Judith de León cuenta con un extenso recorrido como percusionista, compositora y docente. A fines de la década de 1990 fue una de las precursoras de la primera cuerda de tambores de candombe de Paraná, una experiencia significativa para el desarrollo de esta expresión musical en la ciudad.

En 2002, ya radicada en México, formó junto a Santiago Chávez el grupo La Lengua, proyecto en el que se desempeñó como percusionista y cantautora durante dos décadas.

Con esa formación participó en la creación de la música original de Las buenas hierbas, película de la directora mexicana María Novaro que obtuvo reconocimientos internacionales. También intervino en Tesoros, otra producción de la misma cineasta.

En 2017 fundó en Ciudad de México la Orquesta Irregular, dedicada a la interpretación y creación musical a partir de estructuras rítmicas no convencionales.

Actualmente desarrolla tareas como tallerista y docente del Programa de Orquestas Infantiles y Juveniles de Entre Ríos. Además, integra el Colectivo Compositoras, La Centella y el Cuarteto de Improvisación.

Una grabación compartida

El nuevo EP será editado posteriormente en plataformas digitales y YouTube. Sin embargo, para De León, la decisión de grabarlo en vivo responde a una intención que trasciende el registro musical: compartir con el público de Paraná las canciones que nacieron durante una etapa especialmente significativa de su vida.

“Es una entrega, una devolución, un agradecimiento a mi comunidad familiar, de amigos y de artistas”, resumió la compositora.

De esta manera, Volver a casa se plantea como un encuentro entre la experimentación musical, la memoria y los vínculos que acompañaron el regreso de la artista a su ciudad.

Entradas y reservas

Las entradas tienen un valor de 25.000 pesos y pueden adquirirse o reservarse mediante WhatsApp al 343 425-4244. También se puede realizar una transferencia al alias ALFIL.MULATO.PULSO; en ese caso, la reserva se completa con el envío del comprobante.

La capacidad de El Galpón Sala es limitada.