La Noche de las Galerías convocó al público en distintos espacios de la ciudad.

Una nueva edición de la propuesta cultural permitió recorrer galerías y espacios independientes de la ciudad, conocer producciones de artistas locales y participar de distintas actividades. Hubo exposiciones, intervenciones, música en vivo y encuentros con creadores. La iniciativa contó con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná.

Las galerías de arte de Paraná abrieron sus puertas el sábado 21 de noviembre para compartir con el público una nueva edición de La Noche de las Galerías, una propuesta que invita a descubrir la producción artística local y conocer los espacios que trabajan durante todo el año en la creación, exhibición y difusión de las artes visuales.

La actividad reunió a diez galerías y espacios independientes, además de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Uader, a través de la Escuela de Artes Visuales, y el Museo Provincial de Bellas Artes. Cada uno ofreció una programación particular, con muestras individuales y colectivas, instalaciones interactivas, dibujo en vivo, performances, charlas y encuentros con artistas.

También hubo música en vivo, propuestas gastronómicas y venta de obras, en una jornada que permitió acercar al público a diferentes expresiones del arte contemporáneo y conocer a quienes forman parte de la escena cultural paranaense.

El recorrido incluyó espacios como A la Vuelta de la Esquina, Almacén de los 33, Archicofradía, Blanca Irradiante, Casa Banano, Erarte, GAP, La Hendija Arte Contemporáneo y La Portland, distribuidos en distintos sectores de la ciudad. Además, el bus turístico facilitó el traslado entre algunos de los lugares participantes.

La intendenta Rosario Romero visitó tres de las galerías acompañada por el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani; el subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón; y la concejala Luisina Minni.

Durante el recorrido, Romero valoró el trabajo de los espacios culturales y la posibilidad de acercar sus producciones a nuevos públicos. “Es una hermosa experiencia que las galerías de arte de la ciudad se hayan organizado para mostrar lo que hacen tantos artistas”, expresó en declaraciones al portal oficial del municipio.

La presidenta municipal también se refirió al lugar que ocupa la creación artística en la vida cotidiana. “El arte nos ayuda, nos acompaña en la vida, nos hace volar, nos estimula la imaginación”, señaló, y consideró que este tipo de encuentros merece tener continuidad.

La intendenta Rosario Romero participó de La Noche de las Galerías.

Uno de los aspectos destacados de la jornada fue la diversidad de propuestas que convivieron en un mismo circuito. Desde galerías dedicadas a la exhibición y comercialización de obras hasta espacios que desarrollan talleres, residencias y proyectos de producción artística, la iniciativa permitió conocer distintas maneras de trabajar y vincularse con el arte.

El subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, resaltó la participación de los espacios independientes y el acompañamiento de las instituciones educativas y culturales.

“Para nosotros es fundamental acompañar los proyectos artísticos, que puedan desarrollar su arte en la ciudad y que florezca la cultura”, sostuvo.

El funcionario también destacó la variedad de las propuestas que ofreció el recorrido. “Son 10 espacios diversos, con 10 miradas totalmente distintas y complementarias, porque cada uno tiene su propia expresión”, manifestó.

Entre los espacios participantes estuvo Casa Banano, un proyecto independiente que combina la producción artística con talleres, residencias y actividades destinadas a acompañar a creadores.

Su responsable, Flor Sabatini, explicó que la propuesta busca generar un ámbito abierto para el desarrollo de proyectos y para que los artistas encuentren nuevas oportunidades de circulación de sus obras.

“Lo que quiero es que sea un lugar donde se pueda producir y crear arte”, expresó.

Sabatini señaló, además, que desde Casa Banano acompañan procesos de creación que, en algunos casos, permiten a los artistas participar posteriormente en ferias de arte contemporáneo de otras provincias e incorporarse a circuitos nacionales.

La gestora cultural puso especial énfasis en la importancia de derribar las barreras que muchas veces alejan al público de las artes visuales. “Me interesa que no haya una barrera que diga: ‘No sé nada de arte’”, sostuvo, al referirse a la posibilidad de que cualquier persona pueda acercarse a estos espacios, conocer cómo trabajan los artistas y descubrir nuevas formas de expresión.

Más allá de las exposiciones, La Noche de las Galerías volvió a poner de relieve el trabajo de los artistas, galeristas y gestores culturales que sostienen estos proyectos en Paraná. La posibilidad de recorrerlos en una misma jornada también permitió mostrar la diversidad de una escena artística que cuenta con espacios de producción, formación y exhibición distribuidos por distintos barrios de la ciudad.