Del 4 al 8 de febrero próximo se desarrollará la Fiesta Nacional de la Artesanía en Colón.

La tradicional celebración de Colón se desarrollará del 4 al 8 de febrero, con cinco noches que reunirán a destacados exponentes del folclore, el rock, el pop y la música tropical. Los Nocheros tendrán a su cargo el espectáculo inaugural, con entrada gratuita, mientras que Damas Gratis y Ráfaga animarán la jornada de cierre.

La Fiesta Nacional de la Artesanía de Colón ya tiene confirmada su programación artística para la edición 2027. Durante cinco jornadas, del jueves 4 al lunes 8 de febrero, el escenario recibirá a reconocidos músicos y bandas de distintos géneros, entre ellos Soledad, El Plan de la Mariposa, Los Auténticos Decadentes, Lucas Sugo, Diego Torres, Luciano Pereyra, Damas Gratis y Ráfaga.

La celebración se realizará en el predio ubicado en la intersección de la ruta nacional 135 y calle San Martín, en el acceso a la ciudad de Colón, y ofrecerá una propuesta musical que buscará convocar a públicos de distintas edades y preferencias.

Según informó El Entre Ríos, la programación comenzará el jueves 4 de febrero con la tradicional Noche de Entre Ríos, que tendrá entrada libre y gratuita. En esa jornada actuarán la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos y Los Nocheros, uno de los grupos más reconocidos del folclore argentino.

El viernes 5 será el turno de Soledad, quien regresará a los escenarios entrerrianos con su repertorio folclórico, y de El Plan de la Mariposa, banda que combina el rock con elementos de la música popular y que ha consolidado una importante convocatoria en los últimos años.

Para el sábado 6 se anuncia una noche que reunirá a Los Auténticos Decadentes, con sus clásicos que atraviesan el rock, el ska y los ritmos populares, y al cantante uruguayo Lucas Sugo, reconocido por sus canciones románticas y su trayectoria en la música tropical.

El domingo 7, la programación tendrá como protagonistas a Diego Torres y Luciano Pereyra, dos artistas de amplia trayectoria en la música argentina, con repertorios que combinan el pop, las baladas y diferentes expresiones de la música popular.

Finalmente, el lunes 8 de febrero, la fiesta se despedirá con una jornada dedicada a la cumbia y la música tropical. El cierre estará a cargo de Damas Gratis, la formación liderada por Pablo Lescano, y Ráfaga, dos referentes del género que prometen una noche de baile y celebración.

La programación completa

-Jueves 4 de febrero – Noche de Entre Ríos (entrada gratuita)

Banda de Música de la Policía de Entre Ríos.

Los Nocheros.

-Viernes 5 de febrero

Soledad.

El Plan de la Mariposa.

-Sábado 6 de febrero

Los Auténticos Decadentes.

Lucas Sugo.

-Domingo 7 de febrero

Diego Torres.

Luciano Pereyra.

-Lunes 8 de febrero

Damas Gratis.

Ráfaga.

Entradas y horarios

Si bien ya se conoce la totalidad de los artistas que integrarán la programación, todavía resta que se informen los precios de las entradas para cada jornada, los horarios de los espectáculos y las modalidades de venta. La Municipalidad de Colón dará a conocer esos detalles durante los próximos días.

Con una grilla que combina figuras consagradas y propuestas musicales de diferentes estilos, la Fiesta Nacional de la Artesanía se prepara para una nueva edición de uno de los encuentros culturales y turísticos más representativos de la costa del Uruguay.

Fuente: El Entre Ríos.