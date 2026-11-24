La octava edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos se pone en marcha este martes 24 de noviembre en Paraná, con una programación que se extenderá hasta el domingo 29. La apertura tendrá como protagonista a Glaxo, la película de Benjamín Naishtat, con Lali Espósito en el elenco. También comienza el Foro de Coproducción Regional y la propuesta cinematográfica llegará a seis localidades del interior provincial. Todas las proyecciones serán gratuitas.

El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) inicia hoy su octava edición, con una agenda que reunirá películas argentinas e internacionales, producciones regionales, encuentros con realizadores y actividades destinadas al desarrollo de la industria audiovisual. Paraná será nuevamente la sede central, aunque este año el festival ampliará su alcance con proyecciones en Chajarí, San José de Feliciano, Concordia, Gualeguaychú, María Grande y Rosario del Tala.

La jornada inaugural tendrá uno de sus momentos más esperados a partir de las 19.30, cuando comience la gala de apertura en el Centro Provincial de Convenciones (CPC). A continuación se realizará el estreno nacional de Glaxo, dirigida por Benjamín Naishtat y protagonizada por Lali Espósito, Marcelo Subiotto, Esteban Lamothe y Esteban Bigliardi.

Ambientada en Chivilcoy, la película cuenta cómo la llegada de un expolicía y su esposa altera la relación entre cuatro amigos. La amistad, la traición, la culpa y las marcas de la historia argentina atraviesan esta producción elegida para inaugurar el festival.

Bajo el lema Un lugar donde vive el cine, el FICER ofrecerá funciones gratuitas en nueve espacios de Paraná: el Centro Provincial de Convenciones, La Vieja Usina, Cinemateca Entre Ríos, la Sala Noble del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), el Domo MiradorTEC Inmersivo, MiradorTEC, Vaporeso, Cine Círculo y Cinemas Las Tipas.

La programación incluirá las competencias oficiales de largometrajes nacionales y cortometrajes entrerrianos, además de secciones dedicadas al cine internacional, las producciones del Litoral, las propuestas familiares y la recuperación de obras cinematográficas. Una de las novedades será Vórtice, espacio dedicado al cine fantástico y de terror.

Entre las actividades especiales también se destacan la proyección de Tiempos modernos, de Charles Chaplin, con música en vivo de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, y el homenaje al cineasta Adolfo Aristarain.

Comienza el FORUM, con proyectos regionales y referentes de la industria

En paralelo a las proyecciones, este martes comienza el Foro de Coproducción Regional (FORUM), que se desarrollará hasta el jueves 26 de noviembre. El encuentro busca generar oportunidades para la producción audiovisual, facilitar vínculos entre realizadores y representantes de la industria y promover nuevas alianzas entre proyectos de distintas regiones.

La primera jornada estará dedicada a la preparación y presentación de los proyectos seleccionados. Entre las 9 y las 13 se realizará un taller de pitch, destinado exclusivamente a los equipos que participan de la competencia, con la tutoría de Manuel García, Lorena Muñoz y Alejandro Israel.

Por la tarde, de 15 a 18.30, tendrá lugar la presentación de proyectos ante referentes de la industria, en una actividad abierta al público por orden de llegada. Ambas instancias se desarrollarán en la Sala Noble del IAAER, ubicada en Matorras 861.

El FORUM continuará el miércoles y jueves con reuniones individuales entre productores y representantes del sector audiovisual, conocidas como One to One Meetings, además de paneles sobre financiamiento, coproducción, desarrollo de proyectos y circulación de películas.

El miércoles, desde las 15, Javier Leoz y Nicolás Batlle presentarán el libro ¿Qué hay del otro lado del riesgo?, en una charla moderada por Nicolás Herzog.

Más tarde, a las 16.45, se desarrollará la mesa “Incentivar, asociarse, producir: nuevas formas de comunidad audiovisual”, con Sergio Acosta, Ariadna Solís, Maximiliano Schonfeld y Fernanda Rocca. A las 18.30 será el turno del panel sobre coproducción entre Argentina y Uruguay, con Federico Cetta, Pedro Lafferranderie y Alejandro Israel.

El jueves, a partir de las 15, se debatirá sobre audiencias y circulación de contenidos en el encuentro “¿Quién encuentra nuestras películas?”, con la participación de representantes de Flow, MIP Cancún y distribuidoras cinematográficas.

Posteriormente se realizará una mesa dedicada a las duplas creativas y los desafíos del trabajo compartido durante el desarrollo de una película.

El FORUM concluirá el jueves a las 20, con la premiación y el reconocimiento a los proyectos seleccionados, en MiradorTEC Lab.

El festival llega a seis localidades del interior entrerriano

Otra de las novedades de esta edición es la incorporación de subsedes que permitirán acercar parte de la programación a públicos de otras ciudades de la provincia.

Desde hoy habrá funciones en Chajarí, San José de Feliciano y María Grande. En tanto, Concordia se sumará el miércoles 25, mientras que Gualeguaychú y Rosario del Tala recibirán proyecciones el viernes 27.

Entre las películas seleccionadas figuran Una canción para mi tierra, de Mauricio Albornoz Iniesta; Los vencedores, de Pablo Aparo; y Denominación de origen, del director chileno Tomás Alzamora Muñoz.

En San José de Feliciano también se incorporarán producciones locales, como Cinco sospechosos, de Rocío Carolina Verón, y La llamada, de Osvaldo Valentín Berón, que participa de la Competencia Oficial de Cortometrajes Entrerrianos.

La propuesta apunta a ampliar el acceso al cine y permitir que el festival trascienda los espacios habituales de exhibición en Paraná, con funciones abiertas a toda la comunidad.

Una semana dedicada al cine y sus protagonistas

La octava edición del FICER se extenderá hasta el domingo 29 de noviembre, con actividades destinadas tanto al público general como a quienes trabajan en el sector audiovisual.

El encuentro es organizado por el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Cultura y el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos, junto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER) y el Senado provincial.

Toda la programación y los detalles de las funciones