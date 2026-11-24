Los músicos Ana Contreras, Joaquín Arijón y Martín Carrere, integrantes de la formación Jazz Trío, brindarán un concierto este jueves 26 de noviembre a partir de las 21 en el Subsuelo de la Galería Flamingo, ubicada en calle San Martín 902 de la ciudad de Paraná, con el objetivo de ofrecer un recorrido musical por piezas tradicionales del jazz, la bossa nova brasileña y el folclore de distintas regiones de Latinoamérica.

Según informaron los organizadores del encuentro, la propuesta artística se apoya en la reinterpretación de obras que han atravesado fronteras geográficas y distintas generaciones, buscando adaptar cada pieza mediante arreglos propios del formato de trío.

El repertorio preparado por Contreras, Arijón y Carrere articula estándares históricos del jazz con composiciones características de la música popular brasileña y ritmos folclóricos sudamericanos, generando un vínculo sonoro entre diferentes vertientes de la música instrumental y vocal del continente.

Las entradas anticipadas pueden adquirirse a través del 343 4808780 o por la plataforma digital Eventbrite.