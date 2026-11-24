Un espacio semanal para explorar la escritura y retomar proyectos literarios.

La editora, escritora y gestora cultural Juliana Avila dictará el taller de escritura creativa titulado "Sale el sol de los desabrigados", una propuesta que tendrá lugar todos los martes de diciembre de 18:30 a 20 bajo modalidad virtual y con una opción asincrónica para quienes no puedan conectarse en vivo.

Según explicó la coordinadora, el encuentro busca generar un espacio semanal para desconectar de la rutina, desarrollar la escritura propia y poner en palabras distintas inquietudes personales.

La dinámica del espacio no funciona bajo el esquema de una escuela ni exige conocimientos técnicos en la materia, sino que se plantea como un ámbito libre para desahogarse, iniciar un diario personal, retomar proyectos literarios pendientes o desarrollar textos según las búsquedas de cada participante.

Quienes opten por la modalidad asincrónica podrán inscribirse de igual manera y recibirán cada martes las consignas de trabajo directamente en el correo electrónico.

El encuentro está abierto a cualquier persona con ganas de escribir y no requiere contar con experiencia previa.

Por consultas o inscripción, escribir al correo electrónico avilajulianay@gmail.com o por mensaje privado al Instagram @juliavilaw

Sobre Juliana Avila

Es escritora, gestora cultural, coordinadora de talleres de escritura tanto virtuales como presenciales y fundadora de Flor del Ceibo, una editorial independiente creada en 2024 dedicada exclusivamente a la publicación de obras escritas por mujeres.

Además de su labor editorial al frente del sello, acompaña de manera particular a autores y autoras que eligen el camino de la autopublicación.