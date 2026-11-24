La publicación reúne los trabajos seleccionados en el certamen anual impulsado por la Biblioteca.

La Biblioteca Popular del Paraná dará a conocer este viernes 27 de noviembre a partir de las 19 en su sede de calle Buenos Aires 256 de la capital entrerriana el libro titulado El sabor del silencio. Premios del Concurso Literario Biblioteca Popular del Paraná | Edición 2025, mediante una ceremonia abierta al público que incluirá la entrega de diplomas, palabras a cargo del periodista Oscar Londero y un cierre musical protagonizado por la Orquesta Escuela de Tango de la Universidad Autónoma de Entre Ríos.

El encuentro pretende oficializar la publicación de la antología anual que reúne los veintiséis relatos breves distinguidos en el certamen literario correspondiente al ciclo 2025 y entregar el reconocimiento editorial a los autores seleccionados.

El volumen compila tanto los cuentos ganadores como las menciones especiales elegidas en el concurso anual de narrativa breve con temática libre, una convocatoria estructurada en tres franjas etarias para promover la escritura en distintos segmentos de la población.

El certamen literario se desarrolla de manera ininterrumpida desde su primera edición en el año 2010, y fue desarrollando una convocatoria sostenida de autores y asegurando cada temporada la edición impresa de una antología colectiva con los textos destacados.

A lo largo de más de una década de continuidad, esta convocatoria permitió publicar títulos como Cien años de comunidad, Puro cuento, Ejercicios de libertad y Las palabras que quedaron, entre otras compilaciones.

Fundada en el año 1873, la Biblioteca Popular del Paraná funciona como una asociación civil sin fines de lucro que garantiza el acceso libre y gratuito a un acervo bibliográfico superior a los 90.000 ejemplares. Su edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional y alberga de forma permanente actividades de lectura, capacitación y extensión cultural para la comunidad entrerriana.

La entrada será libre y gratuita.