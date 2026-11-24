Los talleres serán de acceso gratuito y abiertos a la comunidad.

La Escuela de Artes Visuales Profesor Roberto López Carnelli, dependiente de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, habilitó desde este martes 24 de noviembre y hasta el miércoles 2 de diciembre el período de preinscripción para sus Talleres de Arte 2027, propuestas de formación artística gratuitas y abiertas a toda la comunidad, destinadas exclusivamente a personas mayores de 18 años.

Cada espacio de formación cuenta con cupos limitados de asistencia, por lo cual completar la preinscripción no garantiza de forma automática la asignación de una vacante para el próximo ciclo lectivo.

En aquellos talleres donde la cantidad de interesados supere la capacidad física y docente disponible se habilitarán listas de espera, mientras que las propuestas que conserven lugares libres continuarán abiertas una vez concluida esta etapa inicial el 2 de diciembre.

Respecto a la publicación de los listados de ingresantes, la coordinación comunicó que los resultados definitivos del proceso de selección se darán a conocer recién durante el mes de febrero de 2027. Las personas que resulten seleccionadas para cursar recibirán la notificación correspondiente de manera individual a través de un mensaje enviado por WhatsApp.

La oferta académica incorpora propuestas como dibujo y pintura, escultura, grabado, historia del arte y composición, cerámica artesanal e industrial, introducción al diseño e impresión 3D, creación de objetos artísticos y electrónica creativa, arte Textil, caricaturas e historietas, y tallado de vidrio y vitreaux.

Según informó la institución, el registro debe completarse mediante un formulario virtual que permanece disponible únicamente durante las fechas establecidas en el cronograma.

Por consultas, escribir al correo coordinacion_adultosartes@fhaycs.uader.edu.ar