El espacio cultural La Salita de Perón, ubicado en calle Pte. Perón 648 de la ciudad de Paraná, recibirá durante el último fin de semana de noviembre la primera edición de Estrelar, un festival de estrenos teatrales que tendrá lugar los días viernes 27, sábado 28 y domingo 29 con tres funciones.

La iniciativa surgió a partir de la articulación de tres elencos y tres autores locales cuyas obras llegan de manera casi simultánea a su instancia de estreno, con el objetivo de unir esfuerzos entre los grupos, acompañar el encuentro con los espectadores y estimular la creación de nuevas producciones escénicas en la capital entrerriana.

De acuerdo con la programación, la apertura se llevará adelante este viernes 27 de noviembre a las 21 con la puesta en escena de "Nube Pasajera", obra escrita y protagonizada por Melina Forte junto a Gustavo Bendersky, bajo la dirección de Gabriela Trevisani y con coproducción de la Compañía Le Feu y Mujeres Barderas.

La trama transcurre en el almacén de un pueblo entrerriano donde Fabián y Antonela vuelven a encontrarse tras muchos años y quedan encerrados a raíz de una tormenta inusual que trae consigo la revelación de una verdad que involucra a toda la localidad. Este relato aborda problemáticas como la contaminación, las fumigaciones, la inestabilidad económica y la angustia existencial, donde imaginan la posibilidad de alcanzar otros futuros posibles.

El festival continuará el sábado 28, a las 21, con el estreno de "Un cielo rojo", una propuesta teatral que cuenta con las actuaciones de Gustavo Bendersky y Ezequiel Caridad. Esta segunda obra de la grilla tiene dramaturgia y dirección general de Nadia Grandón, y surge del trabajo conjunto en coproducción entre las compañías independientes Teastral, Le Feu y Verdeviento.

El cierre de esta primera edición llegará el domingo 29, a las 20, con la función de "La mujer sin cuerpo", un espectáculo basado en textos de Juan Abuaf que gira en torno a una mujer y un hallazgo inesperado ocurrido en su jardín. El unipersonal está interpretado por Judit Diment y cuenta nuevamente con la dirección de Nadia Grandón, sumando además el asesoramiento en manipulación de objetos a cargo de Pola Ortíz y el asesoramiento en movimiento de Sofía Pastori.

Las funciones están programadas bajo la modalidad de entrada a la gorra.