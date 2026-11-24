La festividad se realizará el 9 y 10 de enero, con referentes del folclore y de la música del litoral.

La ciudad entrerriana anunció la programación artística de la trigésimo octava edición de la Fiesta Provincial de la Guitarra, mediante un acto abierto al público que incluyó números de música y danza en la Plazoleta del Automóvil Club Argentino, con el objetivo de dar inicio a la cuenta regresiva hacia el tradicional encuentro que tendrá lugar los días sábado 9 y domingo 10 de enero de 2027.

La convocatoria preliminar reunió a vecinos y artistas locales alrededor de una de las celebraciones folclóricas con mayor trayectoria, donde se anticiparon las propuestas escénicas que formarán parte del próximo verano.

Durante la jornada de lanzamiento, el público pudo acompañar las actuaciones en vivo del Ballet Aire de Tradición junto con los espectáculos musicales brindados por las agrupaciones La Solense y Los Amanecidos.

Según la grilla comunicada para la apertura del sábado 9 de enero, el escenario principal contará con las actuaciones de Aromito, Daniela Pérez, Los Monchos, Litoral Pyahú, Runa Kuyay y el grupo correntino Amboé.

Para la segunda y última jornada, programada para el domingo 10, la organización confirmó una programación integrada por Alas de Aymará, Linares Entrerrianos, Amigos del Bar, Nahuel Borrá, Marianela Obispo y el trío Dos Más Uno.

Además, durante el transcurso de esta última jornada, se llevará adelante la tradicional Elección de la Embajadora de la festividad.