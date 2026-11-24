El Colectivo Cimarrón llevará adelante la proyección del documental La yegua de Troya (Existimos, les guste o no) este sábado 28 de noviembre a las 20:30 en el patio de la Asociación Civil Barriletes, ubicada en calle Courreges 418 de la ciudad de Paraná, y contará con la presencia de su director, Santiago Sarmiento.

La película reconstruye la historia de Maite Amaya, militante social, travesti-trans, piquetera, feminista y anarquista. Con registros de su propia voz, ideas y testimonios de sus compañeras y amigas, la producción cinematográfica conforma un relato basado en memorias que abordan su compromiso político y su activismo en defensa de los sectores marginados, vulnerados y violentados frente a las estructuras de opresión y explotación.

La actividad también incluirá una feria de emprendedores locales, un cierre musical en vivo a cargo del proyecto Anarkustico y un servicio de cantina.

La entrada será libre y gratuita.