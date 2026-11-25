El programa Entre Ríos Creativa dará inicio al ciclo de formación Modo Marca, una serie de tres laboratorios sobre identidad, narrativa y comunicación visual que se desarrollarán en el Mirador TEC Lab, ubicado en calle Gregoria Matorras de San Martín 889 de la ciudad de Paraná, los días jueves 26 de noviembre, miércoles 2 y jueves 3 de diciembre en el horario de 17 a 20.

La apertura del cronograma tendrá lugar este jueves 26 de noviembre con el primer laboratorio denominado "Mirá tu marca", un espacio centrado en la fotografía que estará a cargo de Daián Clari, fotógrafo, diseñador gráfico y comunicador visual oriundo de Paraná.

Durante este encuentro, los participantes trabajarán sobre la creación de imágenes capaces de representar y comunicar la identidad y la esencia propia de cada iniciativa productiva o artística dentro del ámbito local.

La segunda instancia del ciclo se llevará adelante el miércoles 2 de diciembre bajo el título "La trama detrás", un laboratorio de escritura y creatividad dictado por Mariana Bolzán, licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Entre Ríos, diplomada en Escritura Creativa por la Universidad Nacional de Tres de Febrero, escritora, editora y ganadora del Premio Literario Provincial Fray Mocho en su edición 2025.

En este taller se abordarán los materiales sensibles y simbólicos que integran sus iniciativas, se empleará la literatura y el lenguaje simbólico como fuentes de inspiración, se analizará nuevas relaciones para ampliar sus formas de comunicación y generará materiales escritos e ideas adaptables a distintos soportes.

El cierre llegará el jueves 3 de diciembre con el tercer laboratorio práctico titulado "Contá tu marca", dedicado a la producción de video, edición digital y comunicación audiovisual mediante el uso de cámara, teléfono celular e inteligencia artificial. La capacitación estará coordinada por Lucas Braida, técnico en Marketing por la Universidad Autónoma de Entre Ríos y especialista en cobertura audiovisual, producción de video y comunicación digital, junto a Ayrton Rosenbrook, especialista en video y edición con inteligencia artificial.

Los contenidos se organizarán en tres bloques, con un primer módulo que abordará ejemplos concretos y ganchos visuales, un segundo momento donde se trabajará sobre planos, movimiento y sonido con cámara o celular, y el tercero se enfocará en la edición profesional y la producción asistida por inteligencia artificial.

Para recibir el formulario de inscripción, escribir al correo electrónico industriasculturales@entrerios.gov.ar