La ciudad de Crespo pondrá en marcha desde este miércoles 25 y hasta el viernes 27 de noviembre en el Salón Municipal una nueva edición de la muestra colectiva "Pintó: una ciudad de Artistas", una propuesta que reúne trabajos de veintidós creadores locales.

La apertura de la exposición tendrá lugar este mismo miércoles a partir de las 20:30, mientras que durante las jornadas del jueves 26 y el viernes 27 de noviembre las puertas permanecerán abiertas en doble turno, de 9 a 11:30 y de 15 a 21, con el objetivo de dar visibilidad a la producción artística desarrollada en la localidad.

El recorrido expositivo estará integrado por producciones elaboradas mediante una amplia diversidad de soportes, materiales, estilos y procedimientos plásticos. El público podrá encontrar obras concebidas tanto en dos como en tres dimensiones, abarcando pinturas ejecutadas al óleo, acrílico, acuarela, dibujos a lápiz, piezas de mosaiquismo, cerámicas escultóricas, esculturas en hierro y trabajos experimentales elaborados a partir de técnicas mixtas.

La programación de esta edición articula expresiones vinculadas al pop art, el surrealismo, el arte decorativo y el paisajismo, que las distintas búsquedas y trayectorias individuales de los expositores crespenses.

La nómina completa de los artistas que participan en esta edición está conformada por Adrián Grandoli, Norma Hepp, Elisabeth Hepp, Sonia Miño, Mercedes Zaragoza, Anabella Jacob, Ana Senger, Giuliana Rothar, Gloria Albornoz, Pilar Ferrer, Alberto Flogna, Graciela Müller, Ignacio Velázquez, Ricardo Kemerer, Caipi Salcedo, Celso Gottig, Mirko Rotella, Julián Pfeiffer, Cintia Ibáñez, Ruth Besler, Nanci Jacob y Tato Ferrer.

La entrada será libre y gratuita.