La agrupación porteña Jazz Ladies & Standards brindará un concierto en vivo este viernes 27 de noviembre a partir de las 21 en el Subsuelo de la Galería Flamingo, ubicado en calle San Martín 902 de la ciudad de Paraná, en el marco de la programación impulsada por Proyecto Erarte. El espectáculo musical contará con las actuaciones de cuatro intérpretes provenientes de la ciudad de Buenos Aires, con el propósito de acercar al público entrerriano un repertorio centrado en el bebop, el latin jazz y los clásicos del swing.

La propuesta artística plantea un recorrido por distintos lenguajes del género a través de una formación integrada por Wendy Flores en piano y voz, Darinka en flauta y voz, Macarena Díaz en batería y Maia Korosec en bajo eléctrico. El cuarteto articulará obras tradicionales del repertorio jazzístico con sonoridades latinas y dinámicas propias del ensamble acústico y eléctrico en escena.

Las cuatro músicas que conforman Jazz Ladies & Standards mantienen una participación habitual dentro del circuito jazzístico de la ciudad de Buenos Aires. A lo largo de su recorrido profesional en la escena porteña, las integrantes del grupo tocaron en salas y clubes de referencia del género como Bebop Club, Jazz Voyeur y Thelonious, entre otros escenarios dedicados a la música en vivo.

Para adquirir las entradas, comunicarse al 343 4808780 o comprar a través de Eventbrite.