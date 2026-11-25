La banda tributo Darksiders: Buenos Aires Pink Floyd regresará a la ciudad de Paraná el sábado 5 de diciembre para ofrecer un concierto en vivo en La Vieja Usina, donde interpretará de principio a fin el álbum The Dark Side of the Moon acompañado por proyecciones visuales originales inspiradas en los recitales de la agrupación británica. Tras su anterior paso por la capital provincial durante 2025 y luego de encabezar funciones con localidades agotadas en distintas salas de Buenos Aires, el conjunto retoma su agenda en la región.

La formación subirá al escenario con ocho músicos encargados de recrear la sonoridad y la atmósfera características de la obra discográfica de Pink Floyd. A lo largo del show, la ejecución instrumental y vocal y la proyecciones visuales buscarán reconstruir la estética y el clima sonoro que distinguieron a las grandes giras de la banda británica.

Las entradas para la función ya se encuentran a la venta a través de la plataforma Alpogo o de forma presencial en Flamingo Bar.