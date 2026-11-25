Las infancias tienen su espacio en la octava edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos.

Las infancias tendrán dos propuestas concretas en el marco del Ficer. A través de Máquinas de Mirar se realizará la Construcción de Juguetes Ópticos y un Taller para las Infancias. Los dos se desarrollarán el viernes 27, a las 15 y a las 17:30, en el Centro Provincial de Convenciones (Sala A Planta Baja, calle San Martín 15) de Paraná. Son actividades libres y gratuitas con inscripción previa.

El Ficer siempre incluye propuestas lúdico-formativas para las infancias que acercan a los orígenes del cine, el ejercicio perceptivo y las dinámicas del sentir. En esta oportunidad se ofrecen dos talleres para conocer y producir dispositivos ópticos (Siglo XIX), antecedentes directos del cine, para activar experiencias de la mirada en las niñeces y experimentar cómo la mirada también pasa por la mano y vemos con todo el cuerpo.

Taller 1 de Animación con Zootropos: a las 15. Destinado a niños de 6 a 12 años

En este taller construiremos un zootropo, aparato en el que se pueden hacer varios dibujos para luego darles vida. De esta manera se podrá comprender el comienzo o los inicios del cine, los primeros pasos para hacer mover imágenes fijas y así generar la ilusión de movimiento, como en los dibujos animados.

Formulario de inscripción (Cupo para 30 integrantes).

Taller 2 Cine de dedo: a las 17:30. Destinado a niños de 6 a 12 años.

En este taller crearemos un folioscopio, flipbook, o cine de dedo, dispositivo popularizado en 1868 con el que se puede contar una historia a partir de una secuencia de dibujos. En este caso el desarrollo de la animación es lineal.

Formulario de Inscripción (Cupo para 30 integrantes).

El Ficer se realizará del 24 al 29 de noviembre en Paraná, con funciones gratuitas en nueve espacios y salas de la ciudad. Es organizado por el Gobierno provincial, la Secretaría de Cultura Provincial, a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer), en conjunto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (Araer) y el Senado de Entre Ríos.

La grilla completa de actividades puede consultarse en este enlace.