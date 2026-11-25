La Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Eduner) acompañará la presentación del libro Diseño dirigido por el dominio. Enfrentando la bestia de la complejidad del software, escrito por Víctor Octavio Valotto, el lunes 30 de noviembre, a las 17, en la Sala Timbó del MiradorTEC, ubicado en calle Gregoria Matorras 889 de la ciudad de Paraná.

El encuentro consistirá en una charla abierta entre Gabriel Gentiletti, Gustavo Martínez y el propio autor, con el objetivo de difundir herramientas técnicas orientadas a mejorar la calidad, la colaboración entre equipos y la eficiencia en el desarrollo de proyectos de software complejos.

La publicación aborda el enfoque del Diseño Dirigido por el Dominio (DDD) como una metodología de trabajo capaz de optimizar los procesos de ingeniería y construcción de sistemas informáticos de alta complejidad. A lo largo de sus páginas, Víctor Valotto plantea la necesidad de comprender en profundidad el dominio del negocio antes de avanzar sobre las definiciones técnicas, demostrando de qué manera este enfoque facilita esa comprensión y permite crear soluciones de software que aporten valor concreto a las organizaciones y usuarios.

La obra publicada por Eduner está organizada en seis partes que analizan los principales impulsores del desarrollo de soluciones complejas junto con las estrategias y tácticas propuestas dentro del marco del Diseño Dirigido por el Dominio. Entre los ejes centrales que desarrolla el autor se encuentran la identificación de los problemas más frecuentes en los procesos habituales de desarrollo de software, la introducción a nociones fundamentales de la disciplina como el lenguaje ubicuo y los contextos acotados, y la explicación detallada de patrones de diseño específicos aplicables a distintos escenarios de programación.

La actividad será de acceso libre y gratuito, pero requiere inscripción previa mediante este formulario.