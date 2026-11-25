Integrantes del elenco de "Glaxo" estuvieron presentes en la apertura del FICER.

El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) inauguró este martes su octava edición en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. La presentación de la película de Benjamín Naishtat, protagonizada por Lali Espósito, contó con la presencia de los actores Esteban Bigliardi, Martín Armendariz, Franco Repetti y Josela Barbeito. Durante la ceremonia se entregaron los premios Tilda Thamar a la trayectoria a la artista visual Adriana Lestido y a la cineasta Lorena Muñoz. El festival se extenderá hasta el domingo 29 de noviembre, con entrada libre y gratuita.

Una hora antes de la función, el público ya comenzaba a formar fila para ingresar al Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná. Se entregaron 400 entradas para asistir al estreno nacional de Glaxo, la película de Benjamín Naishtat con la que este martes quedó inaugurada la octava edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER).

Realizadores, actores, productores, trabajadores del sector audiovisual y espectadores compartieron la primera de seis jornadas en las que el cine ocupará distintos espacios de la capital entrerriana.

Durante la ceremonia inaugural, el presidente del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), Maximiliano Schonfeld, destacó el trabajo que desde marzo viene realizando el equipo encargado de llevar adelante esta edición.

“Ha sido un trabajo inmenso, pero también muy gratificante, con mucha felicidad. De alguna manera es lo que intentamos transmitir con este evento”, expresó el realizador entrerriano, quien hizo hincapié en la posibilidad de encontrarse a través del cine y de vivir en “una comunidad sensible, que se quiera, que se encuentre”, expresó.

Por primera vez desde la creación del festival, dos mujeres están al frente de la dirección artística: las cineastas Betania Cappato y Florencia Curi. En su intervención reivindicaron el camino recorrido por el sector audiovisual entrerriano y el trabajo de quienes, desde distintos ámbitos, contribuyeron a su crecimiento.

“Que hoy tengamos una ley de cine, un instituto, un consejo asesor, líneas de fomento y un festival de cine como el FICER es parte de ese recorrido colectivo”, señalaron.

También se detuvieron en el sentido que adquiere la selección de las películas y en el vínculo que se busca establecer con los espectadores.

“Para nosotras, pensar también la programación de un festival es, de alguna manera, tomar posición. Es preguntarnos qué películas queremos compartir, qué voces nos parecen importantes escuchar y qué lugar queremos que ocupe el cine dentro de nuestra comunidad”.

Durante la gala inaugural se entregaron los premios Tilda Thamar a la trayectoria. En esta edición, las distinguidas fueron la fotógrafa y artista visual Adriana Lestido, con el primer premio; y la cineasta Lorena Muñoz, con el segundo premio.

“Me emociona sentir que existen estos espacios donde podemos encontrarnos con lo que amamos”, expresó Muñoz, tras recibir el reconocimiento.

La realizadora cuenta con una trayectoria en el cine documental y de ficción que incluye títulos como Yo no sé qué me han hecho tus ojos y Gilda, no me arrepiento de este amor. Lestido, por su parte, es una de las referentes de la fotografía argentina, con una obra que indaga en los vínculos humanos, las maternidades y el universo femenino.

La distinción lleva el nombre de Tilda Thamar, actriz entrerriana nacida en Urdinarrain que desarrolló buena parte de su carrera artística en Europa.

Maximiliano Schonfeld, presidente del IAAER.

El estreno nacional de “Glaxo”

Esteban Bigliardi, Martín Armendáriz, Franco Reppeti y Josela Barbeito, integrantes del elenco de Glaxo, acompañaron en Paraná la primera exhibición de la película en el país.

Antes de la proyección, Bigliardi compartió con los espectadores sus primeras impresiones del festival. “Soy muy feliz de estar en este festival”, expresó el actor, quien contó que ya tenía referencias del encuentro cinematográfico entrerriano y destacó la importancia de cuidar ese espacio y darle continuidad.

A pocas horas de haber llegado a Paraná, Bigliardi había tenido la oportunidad de recorrer la Cinemateca Entre Ríos. Durante su intervención se mostró conmovido por el trabajo de recuperación del material fílmico de los pueblos de la provincia y la preservación de ese acervo cultural.

También manifestó su emoción por acompañar el estreno nacional de la película e invitó a los espectadores a disfrutar de la función y participar del posterior intercambio de preguntas y respuestas.

Dirigida por Benjamín Naishtat y basada en la novela homónima del escritor argentino Hernán Ronsino, Glaxo cuenta con las actuaciones de Lali Espósito, Marcelo Subiotto, Esteban Lamothe y Esteban Bigliardi, entre otros.

La amistad, la traición, la violencia y las huellas del pasado atraviesan esta historia ambientada en una pequeña localidad de la provincia de Buenos Aires.

Cine en comunidad

Bajo el lema “Un lugar donde vive el cine”, la octava edición del FICER reúne producciones entrerrianas, nacionales e internacionales, además de talleres, charlas y espacios de intercambio entre profesionales de la actividad audiovisual.

Este año habrá dos secciones competitivas: Cine Argentino del Presente, destinada a largometrajes nacionales, y Cortometrajes Entrerrianos.

La programación comprende también Panorama Internacional; Fronteras Abiertas, dedicada al cine argentino y latinoamericano; Orillas, que reúne producciones de Entre Ríos y el Litoral; Pantalla Compartida, con propuestas para disfrutar en familia; Cinemateca Presenta, y Vórtice, la nueva sección dedicada al cine fantástico y de terror.

En paralelo, se desarrolla el Foro de Coproducción Regional (FORUM), en el que 14 proyectos serán presentados ante productores y referentes de la industria audiovisual, con el propósito de favorecer la concreción de nuevas películas en la región.

Uno de los acontecimientos destacados de esta edición tendrá lugar el viernes 27, a las 20, en el CPC, cuando la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos acompañe con música en vivo la proyección de Tiempos modernos, de Charles Chaplin, a 90 años del estreno de la película.

También habrá un homenaje al director argentino Adolfo Aristarain y una nueva edición del premio Ojo Pez, que permitirá a los espectadores votar por las películas al finalizar cada función.

Además del CPC, las actividades tendrán como escenarios el Centro Cultural La Vieja Usina, Cinemateca Entre Ríos, la Sala Noble del IAAER, el Domo MiradorTEC Inmersivo, MiradorTEC, Vaporeso, Cine Círculo y Cinemas Las Tipas.

El festival extenderá sus propuestas a Concordia, María Grande, Chajarí, Gualeguaychú, Rosario del Tala y San José de Feliciano.

El FICER es organizado por el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Cultura y el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos, junto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER) y el Senado provincial.

La programación de este miércoles 25 de noviembre

La segunda jornada del festival ofrecerá las primeras funciones de las competencias de largometrajes nacionales y cortometrajes entrerrianos, producciones internacionales, una intervención sonora en la Cinemateca y el inicio del homenaje a Adolfo Aristarain.

Proyecciones y horarios

15: Biografía de Jorge Luis Borges, de Mariano Llinás (330 minutos). Cinema Las Tipas.

18: Lejos de los árboles, de Meritxell Colell Aparicio (120 minutos). Sala Verónica Kuttel, Centro Cultural La Vieja Usina.

18: Para hacer una película solo hace falta un arma, de Santiago Sein (159 minutos). Cinema Las Tipas.

18.30: Denominación de origen, de Tomás Alzamora Muñoz (86 minutos). CPC, primer piso.

19: Intervención sonora en tiempo real sobre cortometrajes de Jean Painlevé, a cargo de Lucía Rondina y Federico Fontana (60 minutos). Cinemateca Entre Ríos.

20.30: Perfume, una película de María Gabriela Epumer, de Lucía S. Ruiz (99 minutos). CPC, primer piso.

20.30: A veces me entra tristeza, otras veces rebelión, de María Aparicio (96 minutos), y Sueño de un extraño, de Ricardo Jaimovich (9 minutos). Sala Verónica Kuttel, La Vieja Usina.

21: El coloquio de los pájaros, de Sofía Velázquez Núñez (60 minutos). Sala Noble del IAAER.

21: Un lugar en el mundo, de Adolfo Aristarain (120 minutos). Cine Círculo.

21.30: Siempre soy tu animal materno, de Valentina Maurel (108 minutos). Cinemas Las Tipas.

23: Mitra, apaga la luz para poder ver, de Diego Bellocchio (81 minutos), y La llamada, de Valentín Berón (11 minutos). Sala Verónica Kuttel, La Vieja Usina.

23: 25 Watts, de Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll (92 minutos). Proyección especial por los 25 años de la película. Pantalla exterior.

Además, de 19 a 22, en Cinemateca Entre Ríos podrá disfrutarse de El cine bajo el agua, una muestra de cortometrajes de Jean Painlevé, con proyección continua. La propuesta continuará del jueves al sábado, de 18 a 22.

En el Domo MiradorTEC Inmersivo, de 18 a 22, podrá visitarse la videoinstalación Quiero estar entre tus cosas, que permanecerá abierta hasta el sábado.

Actividades especiales

A las 9, en la Sala A de la planta baja del CPC, comenzarán las reuniones individuales del Foro de Coproducción Regional, destinadas exclusivamente a participantes acreditados.

A las 11, en el Living del CPC, tendrá lugar Entramar miradas, un encuentro abierto de mujeres y disidencias del audiovisual entrerriano.

A las 15, en el mismo espacio, se presentará el libro Reflexiones sobre la producción audiovisual. ¿Qué hay del otro lado del riesgo?, con Javier Leoz y Nicolás Batlle.

A las 16.45 se desarrollará el conversatorio Incentivar, asociarse, producir: nuevas formas de comunidad audiovisual, con Sergio Acosta, Ariadna Solís y Maximiliano Schonfeld, bajo la coordinación de Nicolás Herzog.

A las 18.30 se realizará el panel de coproducción Argentina y Uruguay: ¿socios estratégicos?, con Federico Cetta, Pedro Lafferranderie y Alejandro Israel. La moderación estará a cargo de Santiago Carabante.

Entrega de entradas

Todas las actividades del festival son gratuitas. Las entradas para las funciones que tienen como sede el Centro Provincial de Convenciones y el Centro Cultural La Vieja Usina se entregan en el CPC una hora antes de cada proyección.

La programación completa puede consultarse en www.ficer.com.ar.

Programación de la octaava edición