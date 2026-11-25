El periodista, docente universitario e investigador Víctor Daniel Fleitas fue designado coordinador de la Editorial Municipal de Paraná mediante el Decreto Nº 80/2026, fechado este martes 24 de noviembre. El área pasó a depender de la Secretaría de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana.

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, designó al periodista Víctor Fleitas al frente de la Editorial Municipal. El nombramiento quedó formalizado mediante el Decreto Nº 80/2026, que establece su incorporación como coordinador, con categoría 43, a partir del 24 de noviembre.

La designación se produce en el marco de una reorganización de la Editorial Municipal, que pasó a depender de la Secretaría de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana.

Entre los fundamentos de la medida, el Ejecutivo municipal destaca la importancia de la Editorial como herramienta para fortalecer la identidad local, dar visibilidad a la producción intelectual y artística de los autores paranaenses y garantizar el acceso de la ciudadanía a los bienes culturales.

Fleitas tendrá a su cargo la planificación, organización y supervisión de las actividades del área, además de impulsar proyectos editoriales, promover la participación de escritores y artistas locales, coordinar los procesos de selección, edición y publicación de contenidos y generar estrategias para su distribución y difusión.

Sus funciones contemplan también la articulación con otras dependencias municipales, instituciones educativas y culturales y actores de la comunidad.

El decreto lleva las firmas de la intendenta Rosario Romero y del jefe de Gabinete de Secretarías de Estado, Santiago Halle.

Fleitas es licenciado en Comunicación Social y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Se desempeña como secretario de Redacción de El Diario de Paraná y cuenta con una trayectoria como docente de grado y posgrado, ensayista e investigador.

Es coordinador pedagógico de la Especialización en Metodologías de la Investigación de la UNER e integra el equipo que edita Tekoha, revista mensual de culturas de la capital entrerriana.

Entre sus publicaciones se encuentran Historias de aire. Hacia una radio que sea fiesta de los sentidos y Periodismos. Variaciones elementales. Pensar y hacer para hacer pensar, este último escrito junto a Guillermo Alberto Alfieri, ambos publicados por la Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos (EDUNER). Es autor, además, de Tinta y papel. Un sueño impreso, editado por la Fundación La Hendija.

Su nombramiento se produce casi tres meses después de que Marcela Pautaso dejara la coordinación de la Editorial Municipal, a fines de agosto, tras la realización de la XIV edición de la Feria del Libro Paraná Lee, tal como informó oportunamente ANÁLISIS.