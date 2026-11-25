En una jornada atravesada por la emoción, la memoria y la reflexión colectiva, Victoria Montenegro presentó este martes en Concordia su libro Hasta ser Victoria, en el que reconstruye su historia personal, el complejo proceso de restitución de su identidad y las consecuencias que dejó la última dictadura cívico-militar en la sociedad argentina. La actividad también fue una oportunidad para homenajear a Julio Solaga, detenido-desaparecido concordiense, a 50 años de su secuestro.

La presentación tuvo lugar en el salón de conferencias de la Facultad de Ciencias de la Alimentación y fue organizada en el marco de las actividades que desarrolla la Multisectorial de Derechos Humanos de Concordia por los 50 años del golpe de Estado de 1976 y de las acciones impulsadas por la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (RODHER), rumbo al cuarto encuentro provincial de derechos humanos, previsto para junio de 2027 en esa ciudad.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del decano de la Facultad de Ciencias de la Alimentación, Daniel Capodoglio, quien dio la bienvenida a Montenegro y saludó especialmente a Estela Solaga, hermana de Julio Solaga, quien fuera estudiante de esa casa de estudios.

El pasado 22 de noviembre se cumplieron 50 años del secuestro de Solaga, ocurrido en la vereda de su casa, en la esquina de Salta y Damián P. Garat, donde actualmente un mural del artista plástico concordiense Nicolás Pasarella mantiene viva su memoria.

Capodoglio trazó un vínculo entre las historias de Victoria y Julio, dos vidas atravesadas por el accionar del terrorismo de Estado durante 1976. Destacó la persistencia de quienes nunca dejaron de buscar: las Abuelas de Plaza de Mayo, las familias de los desaparecidos y los organismos de derechos humanos que sostuvieron la memoria frente al silencio. Asimismo, reivindicó el papel de la universidad pública, que también fue blanco de la represión durante la dictadura, como espacio de debate, pensamiento y construcción de futuro.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la intervención de Estela Solaga, quien evocó la vida de su hermano, sus ideales, su compromiso solidario y las aspiraciones de una generación que buscó transformar una realidad marcada por las injusticias y las desigualdades.

“Si a usted no le importan los desaparecidos, nuestras diferencias no son políticas, sino éticas y humanas”, expresó.

De María Sol a Victoria

La presentación del libro se desarrolló a partir de una conversación entre Montenegro y la fiscal federal Josefina Minatta, quien propuso recorrer distintos momentos de la vida de la autora y las circunstancias que rodearon la recuperación de su identidad.

Nacida el 31 de enero de 1976, Victoria fue secuestrada junto a sus padres cuando apenas tenía unos días de vida. Criada por sus apropiadores bajo el nombre de María Sol, recuperó su identidad el 22 de agosto de 2001, gracias al trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo.

Durante la charla, Montenegro compartió recuerdos de su infancia y de los años en los que comenzó a advertir contradicciones en la historia familiar que le habían contado. Habló de los silencios, las dudas, las culpas, las resistencias y las dificultades que atravesó hasta poder reconocerse en su verdadera identidad y reconstruir la historia de sus padres.

La autora expuso con generosidad las contradicciones de un proceso que no terminó con la restitución de su identidad, sino que abrió una etapa de profundas transformaciones personales. Incluso hubo lugar para el humor en medio de un relato signado por experiencias dolorosas.

Sobre el final del encuentro, Montenegro respondió preguntas, escuchó opiniones y recibió testimonios de los asistentes. Su historia personal permitió poner en dimensión las consecuencias colectivas del terrorismo de Estado y los efectos que la apropiación de niños y niñas produjo en varias generaciones de argentinos.

A lo largo de la conversación, la autora insistió en la necesidad de no circunscribir la dictadura a un período cerrado de la historia argentina, sino de reconocer las huellas que aún persisten en el presente. Una reflexión que adquirió especial significado en el año en que se conmemora el 50º aniversario del golpe de Estado.