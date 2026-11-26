Abel Pintos se presentará este lunes a las 21, en el Centro Provincial de Convenciones.

El cantante y compositor Abel Pintos regresará a la capital entrerriana este lunes 30 de noviembre, a las 21, para presentar su nuevo espectáculo Buenaventura Tour 2026 en el Centro Provincial de Convenciones (CPC). Con más de tres décadas de trayectoria, el artista propone un recorrido musical que reúne sus recientes composiciones, clásicos de su carrera y canciones que hace tiempo no interpreta en vivo.

Después de celebrar sus 30 años con la música, Abel Pintos transita una nueva etapa artística que lo encuentra nuevamente de gira por distintos escenarios del país, con un repertorio renovado que recupera canciones de diferentes momentos de su historia musical.

Su llegada a Paraná se producirá luego de las presentaciones previstas para el sábado 28 de noviembre en Rosario y el domingo 29 en Córdoba. La gira continuará durante diciembre por Mendoza, San Juan, La Plata, Neuquén, Esquel y Bariloche, entre otras ciudades. Además, el sábado 19 de diciembre volverá a Entre Ríos para ofrecer un concierto en el Club Deportivo 1° de Mayo de Chajarí.

Uno de los acontecimientos más significativos de este año para el músico fue su debut en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, donde ofreció cinco funciones a sala llena los días 13, 14, 15, 19 y 20 de noviembre. Allí presentó conciertos de más de dos horas de duración, en los que recuperó composiciones de sus primeros discos y compartió sus nuevas canciones.

En la primera de esas funciones, el cantante interpretó 31 temas, entre ellos Hasta aquí, Pájaro cantor, Quién pudiera, Tu voz, La llave, Sin principio ni final, No me olvides, Motivos y Oncemil, según consignó Infobae.

A pocos días de su desembarco en Paraná, Pintos anunció también el estreno de Veneno y puñal, una nueva canción que estará acompañada por un videoclip y cuyo lanzamiento está previsto para este jueves 26 de noviembre, a las 20. Se suma así a otras composiciones que dio a conocer durante este año, como Ibuprofeno y Todo de mí.

Una historia de más de tres décadas con la música

Nacido el 11 de mayo de 1984 en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Abel Pintos comenzó a cantar durante su infancia. Tenía apenas 13 años cuando presentó su primer trabajo discográfico, Para cantar he nacido (1997), con el acompañamiento y el respaldo artístico de León Gieco.

Con una fuerte raíz folclórica, el músico fue ampliando su universo sonoro hacia la canción popular y el pop, sin abandonar la identidad de sus primeros años. Discos como Sentidos, Reflejo real, Reevolución, Sueño dorado, Abel, 11 y El amor en mi vida dan cuenta de esa evolución.

A lo largo de su carrera obtuvo numerosos reconocimientos, entre ellos tres premios Gardel de Oro, en 2013, 2014 y 2017. También protagonizó multitudinarios conciertos en el Luna Park y en los estadios de River Plate y Vélez Sarsfield, además de realizar giras internacionales.

A sus 42 años, Pintos continúa incorporando nuevas composiciones a un cancionero que ha logrado atravesar generaciones y que encuentra en cada concierto una ocasión para el reencuentro con su público.

Las entradas para la presentación del lunes en Paraná se comercializan a través de la plataforma Platea VIP. Los clientes del Banco Entre Ríos que abonen con tarjetas de crédito Visa o Mastercard podrán acceder a tres o seis cuotas sin interés.