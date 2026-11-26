18 funciones forman parte de la programación de este jueves.

El Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos lleva adelante hasta el domingo 29 de noviembre la octava edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer), una programación de seis jornadas con entrada libre y gratuita que se desarrolla en distintas salas y espacios culturales de la ciudad de Paraná y en subsedes del territorio provincial. Iniciado el martes 24 de noviembre, el encuentro ofrece proyecciones de producciones locales, regionales, nacionales e internacionales, además de instancias de formación y actividades especiales destinadas a distintos públicos.

Creado en 2018 como una política pública orientada a fortalecer la industria audiovisual de Entre Ríos y la región, el festival sostiene un esquema de trabajo articulado entre el ámbito estatal y el sector privado mediante el acompañamiento de salas cinematográficas, realizadores, asociaciones y empresas. A lo largo de sus ediciones, el evento mantuvo continuidad y consolidó tanto su sede central en la capital entrerriana como su extensión hacia otras localidades de la provincia, acercando obras del cine a diversas comunidades y ampliando los circuitos de exhibición.

Dentro de esa estructura funciona el espacio Forum, que reúne proyectos audiovisuales con potencial de desarrollo y los vincula con actores capaces de aportar financiamiento y respaldo para su concreción. Además, el certamen mantiene el premio Ojo Pez, un reconocimiento otorgado por votación de los espectadores que asisten a las salas.

El cronograma para este jueves 26 de noviembre

A las 15

Biografía de Jorge Luis Borges (Mariano Llinás, 323 min). Sección Fronteras Abiertas. En Cinemas Las Tipas.

Lo demás es ruido (Nicolás Pereda, 70 min). Sección Fronteras Abiertas. En Cinemas Las Tipas, Sala 2.

La imagen en movimiento. Actividad especial (taller teórico-práctico). En Cinemateca.

A las 17

La caída (Manuel Rey Johnston y Juan Cruz Yammal, 7 min). Competencia Oficial de Cortometrajes Entrerrianos. En Sala Noble del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos.

Oeste (Emiliano Grieco, 61 min). Sección Orillas. En Sala Noble del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER).

A las 17:20

Biografía de Jorge Luis Borges (Mariano Llinás, 323 min). Sección Fronteras Abiertas. En Cinemas Las Tipas.

A las 18

Boca de río. Conversaciones con Marcelo Estebecorena (Sara Van Dembroucke, 9 min). Competencia Oficial de Cortometrajes Entrerrianos. En Sala Mayor del Centro Provincial de Convenciones (CPC).

Machado (Julián Tagle, 72 min). Competencia Oficial. En Sala Mayor del Centro Provincial de Convenciones (CPC).

Se eu fosse vivo... vivia (André Novais Oliveira, 101 min). Sección Panorama Internacional. En Cinemas Las Tipas, Sala 2.

Jean Painlevé: el cine bajo el agua. Sección Cinemateca. En Cinemateca.

La luz sobre las cosas. Actividad especial. En Vaporeso (librería y café).

A las 18:30

La boca (Luciano Giardino, 62 min). Sección Orillas. En Sala Verónica Kuttel del Centro Cultural La Vieja Usina.

A las 19

Biografía de Jorge Luis Borges (Mariano Llinás, 323 min). Sección Fronteras Abiertas. En Cinemas Las Tipas.

A las 20

La libertad doble (Lisandro Alonso, 100 min). Sección Fronteras Abiertas. En Cinemas Las Tipas, Sala 2.

A las 21

Hospital Británico (Gustavo Fontán y Gloria Peirano, 68 min). Competencia Oficial. En Sala Verónica Kuttel del Centro Cultural La Vieja Usina.

Martín (Hache) (Adolfo Aristarain, 123 min). Sección Cinemateca. En Cine Círculo.

A las 22

Los de la mesa 10 (Simón Feldman, 85 min). Sección Cinemateca. Función al aire libre.

A las 23

The glorious dead (John Adams y Toby Poser, 81 min). Sección Vórtice. En Sala Verónica Kuttel del Centro Cultural La Vieja Usina.

La grilla completa del festival puede consultarse en este enlace.