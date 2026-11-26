Daniel Enz presentará en Colón, el libro sobre las torturas en el Carmelo de Nogoyá.

El periodista y escritor Daniel Enz presentará este viernes 27 de noviembre, a las 20.30, su libro Las torturas del convento, en Pausen (San Martín 253), de la ciudad de Colón. La actividad inaugurará el ciclo “Conversaciones necesarias”, una propuesta audiovisual que lleva el streaming al aire libre y promueve el intercambio con el público. El encuentro será moderado por Gustavo Saldaña, con entrada libre y gratuita.

La presentación se concretará a pocas semanas de que el director de ANÁLISIS recibiera dos importantes distinciones del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). El pasado 4 de noviembre, en la Casa de la Cultura de Buenos Aires, Enz fue galardonado por su trabajo La embajadora judicial, en la categoría de Investigación Periodística en redacciones de 1 a 20 periodistas. En la misma ceremonia recibió el Premio Mayor al Periodismo de Investigación 2026, en reconocimiento a su trayectoria, rigurosidad profesional y compromiso ético.

La iniciativa que tendrá lugar en Colón propone trasladar el streaming fuera de los estudios tradicionales y generar un espacio de conversación en torno a diferentes temáticas de interés social. En su primera edición, Enz abordará los alcances de una investigación periodística que permitió sacar a la luz lo que sucedía detrás de los muros del Monasterio de Carmelitas Descalzas de Nogoyá.

Las torturas del convento, el vigésimo libro del periodista, reúne en 300 páginas, distribuidas en 18 capítulos, testimonios y documentación sobre los tormentos sufridos durante años por religiosas bajo la conducción de la madre superiora Luisa Esther Toledo.

La publicación reconstruye las historias de Silvia Albarenque y Roxana Peña, quienes fueron sometidas a castigos físicos, humillaciones y prácticas de aislamiento dentro del monasterio.

En agosto de 2016, tres años después de abandonar el convento, Albarenque pudo contarle a Enz lo que había vivido. Horas después de que la investigación fuera publicada en la revista ANÁLISIS, la Justicia entrerriana allanó el establecimiento y secuestró instrumentos de tortura que la mujer había descripto durante la entrevista.

El libro también examina la actuación de las autoridades eclesiásticas, los antecedentes de las denuncias y la falta de respuestas ante los pedidos de ayuda.

El caso sentó un precedente en la Justicia argentina. El 5 de julio de 2019, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay condenó a Toledo a tres años de prisión efectiva por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones dentro del convento de clausura.

Enz ha señalado que, entre sus veinte libros publicados y las numerosas investigaciones realizadas a lo largo de su carrera, este trabajo fue el que mayor huella le dejó, por la dimensión humana de los hechos y las consecuencias del sometimiento en la vida de las víctimas.

El encuentro en Colón será una oportunidad para conocer detalles de aquella investigación, conversar sobre las circunstancias que permitieron que estos hechos permanecieran ocultos durante años y reflexionar acerca del ejercicio del periodismo frente a los abusos de poder.