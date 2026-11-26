El cantante y guitarrista Ema Cabrera brindará un concierto en vivo este sábado 28 de noviembre desde las 21 en el Subsuelo de la Galería Flamingo, ubicado en calle San Martín 902 de la ciudad de Paraná, dentro de la agenda musical impulsada por Proyecto Merarte. En esta oportunidad, el intérprete dará a conocer las canciones que integran Soy Aquí, su primer trabajo discográfico en formato EP, mediante un espectáculo acústico en el que estará acompañado por músicos invitados en percusión y segunda guitarra.

El programa de la noche plantea un recorrido artístico que combina composiciones originales de Ema Cabrera junto con obras de otros autores que forman parte de su universo musical.

En cuanto al perfil artístico del protagonista, el trabajo musical de Ema Cabrera como cantante y guitarrista se construye desde la canción de autor, lugar desde el que aborda distintas sonoridades vinculadas a la música popular y ubica en primer plano la palabra, la melodía y la expresión vocal e instrumental.

Las entradas anticipadas se pueden adquirir al 343 4808780 o de forma online a través de Eventbrite.