El viernes 11 de diciembre, a las 20, en los quinchos del Atlético Echagüe Club de Paraná, Facundo Butta presentará su primer libro de poemas, La sombra de tu amor.

El autor asiste al taller de escritura que coordina la escritora entrerriana Belén Zavallo en la Biblioteca Popular del Paraná, un espacio de formación e intercambio en torno a la literatura y la creación poética.

Con esta primera publicación, Butta reúne sus escritos en un libro y se dispone a compartir con los lectores parte de su recorrido por la poesía.

La presentación será una oportunidad para conocer la producción literaria del autor, quien transita una nueva etapa en su camino como escritor con la edición de su primer poemario.