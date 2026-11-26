La propuesta artística reúne el trabajo realizado por los estudiantes durante el año y busca celebrar la identidad y la riqueza cultural de nuestra provincia. Habrá dos funciones el sábado 28 de noviembre, a las 18 y a las 20, en el Teatro Municipal 3 de Febrero.

La Escuela Municipal de Danza invita a disfrutar de "Hecho en Entre Ríos", una propuesta que reúne el trabajo artístico y académico desarrollado por los estudiantes durante el ciclo lectivo 2026.

A través de la danza, el espectáculo rendirá homenaje a los artistas entrerrianos, sus obras y expresiones, con un recorrido por los paisajes, la flora y fauna, los ríos, la historia, las tradiciones y las costumbres que forman parte de nuestra identidad provincial.

Participarán estudiantes de la Formación Artística Básica (FAB), de los talleres infantiles y de los talleres destinados a jóvenes y adultos. La muestra constituye una instancia de encuentro con la comunidad, en la que se compartirán los aprendizajes y procesos de formación desarrollados a lo largo del año.

La entrada será libre y gratuita. Las entradas podrán retirarse en la Escuela Municipal de Danza (25 de Junio 54), de 8 a 19.