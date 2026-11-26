El viernes 4 de diciembre a las 20 se inaugurará la muestra del 5° Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos en la Sala Expandida de la Casa de la Cultura (Carbó y 9 de julio, Paraná).

La muestra –que se podrá visitar hasta el jueves 10 de diciembre– forma parte de la agenda que viene sosteniendo la Casa de la Cultura a lo largo de dos años con una serie ininterrumpidas de exhibiciones vinculadas a las artes visuales, consolidando un punto de encuentro para artistas y público en general. La propuesta invita al público a disfrutar de un espacio dedicado a la fotografía, poniendo en valor la producción artística y la expresión visual. Acompaña la actividad el Museo Provincial de la Imagen, con sede en Concordia.

Los premiados en la Sección Color

El 1° Premio fue otorgado a María Delfina Zamora Roude por su trabajo Pluma y bruma, oriunda de Colón. El 2° Premio correspondió a Paul Brian Campodónico por El río que nos une, de Gualeguay. En tanto, el 3° Premio quedó en manos de Natalia Garay Elizalde por Donde se curva el tiempo, representante de Paraná.

En este segmento, el cuerpo evaluador otorgó menciones especiales a Valentín Ernesto González por Ecos del pasado (Paraná), a Raúl Perriere por Biblioteca popular (Paraná) y a María Soledad Pardo por Permaneser (Concordia).

Sección Blanco y Negro

En el apartado Blanco y Negro, el 1° Premio lo obtuvo Juliana Faggi con la obra Nembyre, de Paraná. El 2° Premio fue adjudicado a Cynthia Fistraiber por Umbral de la tormenta (Paraná), mientras que el 3° Premio fue para María Jimena Franco por Memoria invertida (Paraná). La mención destacada recayó en Luz Belén Mohr por Ecos del invierno, procedente de Gualeguay.

El Jurado estuvo integrado por Susana Leineker, Pablo Merlo y Julio Gómez.

La actividad será de acceso libre y gratuito.